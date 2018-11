GGJ Ege Yine Ekonomi Üniversitesinde Düzenlenecek

Oyun geliştiricilerinin 48 saat içerisinde tamamlanmış bir oyun geliştirmeye çalıştıkları, dünya çapında yüzlerce noktada düzenlenen Global Game Jam etkinliği, 2012 yılından bu yana olduğu gibi Ekonomi Üniversitesinde yapılacak. Global Game Jam Ege 2019, 25-27 Ocak tarihleri arasında kıyasıya mücadeleye sahne olacak.

Global Game Jam (GGJ) uzun yıllardır dünyanın pek çok noktasında oyun geliştiricilerini bir araya getiriyor ve ortaya harika fikirlerin çıkmasına ön ayak oluyordu. Her sene farklı bir temayla düzenlenen etkinlik, çok satan onlarca oyunun da çıkış noktasıydı. Surgeon Simulator, Lovers in a dangerous spacetime, Keep Talking Nobody Explode gibi oyunlar Global Game Jam etkinlikleri sırasında ortaya çıkmış, sonrasında geliştirilerek, milyonlarca dolarlık gelirler elde etmişlerdi.

Türkiye’de de birkaç farklı şehirde birden düzenlenen GGJ etkinlikleri, harika atmosferleri ve oyun geliştiricilerini bir araya getiren yapısıyla rağbet görüyorlardı. Etkinlikler arasında en uzun süredir devam edenlerden bir tanesi olan Global Game Jam Ege’den beklenen haber geldi. Yapılan açıklamayla Global Game Jam Ege’nin 2019 yılında her zaman olduğu gibi İzmir Ekonomi Üniversitesinde 25-27 Ocak tarihleri arasında düzenleneceği belirtildi. Bu yıl 78 ülkede 518 farklı merkezde düzenlenecek olan GGJ etkinliklerin Ege ayağına katılmak http://www.ggjege.org’u ziyaret edebilirsiniz.