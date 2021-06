Ghost of Tsushima Devam Oyunu Ghost of Ikishima Geliyor Olabilir

inFamous oyunları ile akıllara gelen Sucker Punch Productions, uzun süreli bir sessizliğin ardından, geçtiğimiz yıl içerisinde Ghost of Tsushima ile karşımıza çıkmıştı. Oldukça büyük başarılara imza atan ve altı buçuk milyondan fazla satan oyun, PlayStation 5 güncellemesi ile yeni nesil konsolda göz alıcı bir performans sergiliyor. Görünüşe göre Ghost of Tsushima devam oyunu yakın bir zamanda duyurulacak.

Devam oyunu ile ilgili gelişmeler, aslında bu yılın başlarında yaşanmaya başlamıştı. Geliştirici ekipteki bir Sinematik Yönetmen, LinkedIn hesabı üzerinden PlayStation 5 için bir Ghost of Tsushima oyunu üzerinde çalıştıkları yönünde bir söylemde bulunmuştu. Ne var ki bu söylem, internet üzerinde hızla yayılmasının ardından kaldırılmıştı. Bunun öncesinde, Ekim ayı içerisinde Japonya derebeylik dönemine ilişkin hikaye anlatma becerisi olan bir Hikaye Yazarı için iş ilanı vermişti. Bu yılın başlarında ise Ghost of Tsushima’nın dövüş mekaniğine aşina olan bir Dövüş Tasarımcısı için de bir iş ilanının verildiğini görmüştük. Bu ilanda, aday olacaklarda aşama kaydetme ve yatırım sistemi üzerinde çalışma deneyiminin arandığı belirtiliyordu.

Ghost of Tsushima Devam Oyunu Ghost of Ikishima Bu Yıl Çıkacak

Yakın bir zaman önce ise yeni oyun hakkında yeni söylentiler ortaya çıktı. Xboxera kurucusu Shpeshal_Nick tarafından Twitter hesabından belirtilene göre, Ghost of Ikishima adı altında geliştirilmekte olan oyun, bağımsız bir genişletmek paketi olarak satışa sunulacakmış.

Hatırlayacağınız üzere geçmişte bu tarz bir durum inFamous: First Light ve Marvel’s Spider-Man: Miles Morales oyunlarında da yaşanmıştı. First Light Second Son’daki Abigail Walker ile ilgili soru işaretlerini cevaplarken, Miles Morales ise ana oyunun hikayesini devam ettiriyordu. Her ikisi aynı zamanda yeni oynanış mekanikleri de sunuyordu.

Geçmişte birkaç projeyi doğru bir şekilde sızdıran Shpeshal_Nick tarafından belirtilene göre, Temmuz ayındaki State of Play yayını sırasında duyurulacak olan Ghost of Ikishima bu yıl içerisinde de satışa sunulacak. Ne var ki bu defa ortaya atılan iddiaların henüz güçlü bir dayanak noktası yok, ama ateş olmayan yerden duman çıkmak. Bu nedenle de, olası yeni gelişmeler için bir süre takipte olacağız.

Ghost of Tsushima Konusu

1274 yılındaki Moğol istilası altındaki Japonya topraklarında geçecek olan Ghost of Tsushima, açık dünya yapısında bir aksiyon oyunu olacak. Konuya göre, Tsushima adası Moğol İmparatorluğu istilası altındadır. Siz ise hayatta kalmayı başaran son samuraylardan bir tanesi, Jin Sakai rolünde olacak ve Moğol İmparatorluğu güçlerine karşı ayakta kalmaya ve adayı istiladan kurtarmaya çalışacaksınız.