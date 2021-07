Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan yeni söylentilerin ardından, Ghost of Tsushima: Director’s Cut PS4 ve PS5 için duyuruldu. Yeni içerikler ile satışa sunulacak olan oyun bu Yaz mevsiminde bizlerle olacak. Detaylar haberimizde.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz hafta içinde ortaya çıkan bir söylenti ile Ghost of Tsushima için devam oyunu niteliğindeki Ghost of Ikishima oyununun satışa sunulacağı iddia edilmişti. inFamous: First Light ve Marvel’s Spider-Man: Miles Morales gibi bağımsız bir genişletme paketi olacak bu oyunun, yakın bir zaman içerisinde duyurulması bekleniyordu.

Bugün ise Sony Interactive Entertainment ve Sucker Punck Production yeni bir duyuru yaptılar, ama altından iddia edilenden çok farklı bir şey çıktı: Ghost of Tsushima: Director’s Cut. PlayStation 4 ve PlayStation 5 için geliştirilmekte olan bu sürüm, 20 Ağustos 2021 Cuma günü satışa sunulacak.

Ghost of Tsushima: Director’s Cut Detayları

Verilen detaylara bakılırsa, orijinal oyunun ve Ghost of Tsushima: Legends dahil tüm içerikler ve yeni bir genişletmek paketi de Ghost of Tsushima: Director’s Cut ile oyuncuların beğenisine sunulacak. Bu genişletme paketinin hikayesine göre, yine Jin olarak Moğol ordusunun varlığına ilişkin söylentiler üzerine araştırma yapmak için komşu Ikishima adasına doğru yola çıkacağız. Ne var ki, çok geçmeden karakterimiz kendisini geçmişindeki derinden etkileyici anları yeniden yaşayacağı olayların içinde bulacak.

Yeni genişletme paketinde tahmin edebileceğiniz tanışacağımız yeni karakterler ve mücadele edeceğimiz yeni düşmanlar olacak. Ayrıca hem Jin Sakai hem de atı için yeni zırh setleri, eğiteceğimiz yeni hayvanlar, yeni mini oyunlar, yeni teknikler, yeni kupalar ve çok daha fazlası da bizim olacak.

PlayStation 5 konsolunun sinematik sahneleri gerçek zamanlı sunabilmesi ile Japonca dublajı açtığınızda dudak hareketleri ile seslerin eşleşmesi de mümkün olacak iken, 4K çözünürlük seçenekleri, 60 FPS modu, üç boyutlu ses geliştirmeleri, hızlı yükleme süreleri ve DualSense ile dokunsal geri bildirim ve uyumsal tetikleyici desteği sunulacak.

20 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanacak olan yeni güncelleme ile yeni fotoğraf modu seçenekleri, tuşların yeniden atanmasında daha fazla erişilebilirlik seçenekleri ve çatışma sırasında düşmana kilitlenmeyi kapatabilme ve PlayStation 4 konsolundaki kayıt dosyalarını taşıma imkanı da sunulacak.

Son olarak, Ghost of Tsushima: Director’s Cut tam oyun fiyatından satılacak. Ne var ki, şu anda ön-sipariş ile satın almanız durumunda PlayStation 4 versiyonunu indirebileceksiniz. Eğer PlayStation 4 versiyonuna halihazırda sahipseniz, 20 Ağustos 2021 tarihinden itibaren belirli bir ücret karşılığında Director’s Cut’a yükseltme yapabileceksiniz. Eğer doğrudan Director’s Cut versiyonunu alırsanız, PlayStation 5 versiyonuna yine belirli bir ücret karşılığında yükseltme yapabilmeniz mümkün olacak.

Duyuruya ek olarak yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz.