Sony'nin Ghost of Tsushima Filmi Tamamen Japonca Olabilir

Sony, birinci parti PlayStation oyunlarını mümkün olduğu kadar çok filme veya TV şovuna dönüştürmeye kararlı, en yakın olanı ise Naughty Dog'un yarattığı The Last of Us serisi HBO için bir TV şovu hâline geldi. Ayrıca uyarlanması beklenenler arasında John Wick'in Chad Stahelski'sinin yılın başlarında yönetmesi için anlaşılan samuray açık dünya oyunu Ghost of Tsushima var.

Filmin beyaz perdeye gelmesi için henüz oldukça vakit olsa da Stahelski, film için planının filmin Japonca konuşulmasını içerdiğini açıkladı. Collider'dan Steve Weintraub'a konuşan Stahelski, oyunun tamamen Japonya kültürü üzerinden ilerlemesi ve bunun diyaloglara kadar Japonca olması gerektiğiyle ilgili bazı demeçler verdi.

Stahelski'nin tamamen altyazılı bir film yapma arzusu, Parazit yönetmeni Bong Joon-Ho'nun basit bir şekilde daha fazla kişi altyazılı filmler izlerse, "çok daha fazla harika filmle tanışacaklarını" söylediği 2020 Oscar konuşmasını hatırlatabilir. Yönetmen, bu fikri prodüksiyon şirketlerine sunmanın önünde bir engel olduğunu biliyor ancak özellikle aksiyon ve içerik yeterince iyiyse bunun başarılabileceği konusunda iyimser.

Ghost of Tsushima Konusu

Inknown yaratıcısı Sucker Punch'ın geliştiricisi Ghost of Tsushima, 1274'te Moğolların Japonya'yı işgali sırasında adaya yapılan bir saldırıdan kurtulan Jin Sakai'nin hikâyesini anlatıyor. Samuray yasasına uzun süredir devam eden inançları ile yeni, daha gizli taktikler benimsemek arasında kalan Jin'e müttefikler toplamak ve Moğolları geri püskürtmek düşüyor. Tsushima, 2020'de piyasaya çıktığında ve yine 2021'de yeni bir hikâye genişlemesiyle PlayStation 5'e geldiğinde kritik ve ticari bir marka hâline geldi. İyi veya kötü, oyun ünlü yönetmen Akira Kurosawa'nın samuray eserlerinden önemli ölçüde etkileniyor. Filmin beyaz perdeye nasıl taşınacağını görmek oldukça heyecanlı olacak.

Peki siz Ghost of Tsushima'nın filmi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.