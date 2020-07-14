PS4'e Özel Ghost of Tsushima İnceleme Puanları Yayınlandı

PlayStation 4'e özel olarak piyasaya sürülen son oyun olma özelliği taşıyan Ghost of Tsushima inceleme puanları gün yüzüne çıktı. Birçok farklı oyun mecrası oyuna dair görüşlerini peşi sıra takipçileri ile paylaştılar.

1274 yılında Japonya'nın Tsushima Adası bölgesine yapılan Moğol istilalarını konu alan Ghost of Tsushima, ilk videoları ile oyuncuları heyecanlandırmayı başarmıştı. Moğollar ve Samurayların karşı karşıya gelecek olması bile başlı başına oyunun dikkat çekmesine yetmişti. Bunların üstüne uzun süredir Orta Çağ temalı bir oyun görmeyişimiz de eklenince, oyuna olan ilgi gün geçtikçe artmıştı. Bugün itibarıyla ambargolar kalktı ve birçok farklı oyun mecrası inceleme yazılarını paylaştılar.

İnceleme yazılarına bakılacak olursa Ghost of Tsushima, incelemeleri yapanlar tarafından çok sevildiler. Oyuna 100 üzerinden 100 puan veren birçok farklı site ve derginin olması, bizleri iyi bir oyunun beklediğini göstermeye yetti. Yapılan incelemelerin sıralaması ise aşağıdaki gibi oldu. Oyuna dair ayrıntılı bir inceleme okumak için ise bu inceleme yazısını ziyaret edebilirsiniz.

Ghost of Tsushima inceleme puanları