PS4'e Özel Ghost of Tsushima İnceleme Puanları Yayınlandı

PlayStation 4'e özel olarak piyasaya sürülen son oyun olma özelliği taşıyan Ghost of Tsushima inceleme puanları gün yüzüne çıktı. Birçok farklı oyun mecrası oyuna dair görüşlerini peşi sıra takipçileri ile paylaştılar.
1274 yılında Japonya'nın Tsushima Adası bölgesine yapılan Moğol istilalarını konu alan Ghost of Tsushima, ilk videoları ile oyuncuları heyecanlandırmayı başarmıştı. Moğollar ve Samurayların karşı karşıya gelecek olması bile başlı başına oyunun dikkat çekmesine yetmişti. Bunların üstüne uzun süredir Orta Çağ temalı bir oyun görmeyişimiz de eklenince, oyuna olan ilgi gün geçtikçe artmıştı. Bugün itibarıyla ambargolar kalktı ve birçok farklı oyun mecrası inceleme yazılarını paylaştılar.
İnceleme yazılarına bakılacak olursa Ghost of Tsushima, incelemeleri yapanlar tarafından çok sevildiler. Oyuna 100 üzerinden 100 puan veren birçok farklı site ve derginin olması, bizleri iyi bir oyunun beklediğini göstermeye yetti. Yapılan incelemelerin sıralaması ise aşağıdaki gibi oldu. Oyuna dair ayrıntılı bir inceleme okumak için ise bu inceleme yazısını ziyaret edebilirsiniz.
Ghost of Tsushima inceleme puanları
- We Got This Covered 100
- ZTGD 100
- Screen Rant 100
- Daily Star 100
- DarkStation 100
- Video Chums 96
- GamingTrend 95
- Destructoid 95
- CGMagazine 95
- Player 2 91
- IGN 90
- Twinfinite 90
- Wccftech 90
- IGN Japan 90
- PlayStation Universe 90
- Push Square 90
- Shacknews 90
- GamesRadar+ 90
- God is a Geek 90
- Hardcore Gamer 90
- Gameblog.fr 90
- Gamer.no 90
- COGconnected 90
- Critical Hit 90
- Eurogamer Italy 90
- Attack of the Fanboy 90
- 4Players.de 86
- Turuncu Levye - 85
- Vandal 85
- XGN 85
- Post Arcade (National Post) 85
- Press Start Australia 85
- PSX-Sense.nl 85
- GamesBeat 85
- Carole Quintaine 85
- New Game Network 84
- Millenium 82
- TheSixthAxis 80
- TrueGaming 80
- Multiplayer.it 80
- EGM 80
- Areajugones 80
- IGN Italia 75
- Metro GameCentral 70
- Stevivor 70
- GameSpot 70
- VG247 60
- VGC 60
- GAMINGbible 60
- Digitally Downloaded 60
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