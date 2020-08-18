Çok Oyunculu Deneyim Sunan Ghost of Tsushima: Legends Modu Duyuruldu

Eğer Ghost of Tsushima'yı arkadaşlarınızla oynamak istiyorduysanız, size gün doğacak. Sony Interactive Entertainment ve Sucker Punch Productions tarafından Ghost of Tsushima: Legends modu duyuruldu.

Öncelikle Ghost of Tsushima: Legends yeni veya ayrı bir oyun değil. Ghost of Tsushima için yayınlanacak olan güncelleme ile eklenecek olan kooperatif çok oyunculu bir mod olacak. Net bir tarihi olmasa da, herhangi bir aksilik yaşanmaması durumunda, Sonbahar mevsiminde yayınlanması bekleniyor.

Ghost of Tsushima: Legends Modu Nasıl Olacak?

Kıdemli Oyun Tasarımcısı Darren Bridges tarafından verilen detaylara göre, bu yeni mod Jin Sakai ve arkadaşlarının maceralarından ziyade Tsushima adasındaki halk tarafından anlatılan hikayelere bağlı olarak oluşturulan ve dört savaşçı sunacak. Bununla birlikte mekanlar ve düşmanlar da Japon halk hikayelerinden ve mitolojisinden esinlenme olacak.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Ghost of Tsushima: Legends kooperatif bir deneyim sunacak. Arkadaşlarınızla takım oluşturabilecek veya çevrimiçi eşleşme sistemiyle en az iki en fazla dört oyunculu gruplar oluşturabileceksiniz. Seçilebilir karakterler Samurai, Hunter, Ronin ve Assassin olmak üzere dört sınıfa ayrılıyorlar ve her bir sınıfın kendisine özgü avantajları ve yetenekleri olacak.

İki oyuncu ile oynarken, artan zorlukta bir dizi kooperatif hikaye görevlerini yerine getirmeye çalışacaksınız. Oynanış olarak ana oyundaki çatışma sistemi temel alınacakken, tam bir uyumun gerekeceği dönüm noktaları da karşımıza çıkacakmış. Dört oyuncu ile oynarken de üstünüze dalga dalga akan ve aralarında doğaüstü yetenekleri olan Oni'lerin de bulunduğu düşmanlara karşı hayatta kalmaya çalışacaksınız. Bunun yanı sıra, modun yayınlanmasından kısa sonra yine dört oyuncu ile oynayabileceğiniz Raid görevleri de olacak. Tamamıyla yeni bir diyarda geçecek olan bu görevler son derece zorlu bir düşmanı yere sermeye çalışacaksınız.

Oynamak için PlayStation Plus aboneliğinin gerekeceği Ghost of Tsushima: Legends için yayınlanan duyuru fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.