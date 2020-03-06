Ghost of Tsushima'nın Çıkış Tarihi Özel Sürümleri ile Duyuruldu

Ghost of Tsushima için çıkış tarihi en nihayetinde netlik kazandı. Sony Interactive Entertainment ve Sucker Punch, PlayStation 4 için geliştirilen oyunun 26 Haziran 2020 tarihinde çıkacağını duyurdular.

Ghost of Tsushima, Paris Games Week 2017 sırasında duyurulmuştu. 2018 yılının E3 fuarında yapılan uzun metrajlı oynanış gösterimi sonrasında derin bir sessizliğe gömülen oyun, son olarak State of Play yayını sırasında etkileyici bir fragman ile geri dönüş yapmıştı.

1274 yılındaki Moğol istilası altındaki Japonya topraklarında geçecek olan Ghost of Tsushima, açık dünya yapısında bir aksiyon oyunu olacak. Konuya göre, Tsushima adası Moğol İmparatorluğu istilası altındadır. Siz ise hayatta kalmayı başaran son samuraylardan bir tanesi, Jin Sakai rolünde olacak ve Moğol İmparatorluğu güçlerine karşı ayakta kalmaya ve adayı istiladan kurtarmaya çalışacaksınız.

Duyuruya ek olarak, Sony Interactive Entertainment ve Sucker Punch tarafından verilen yeni detaylara bakılırsa, ana karakterimiz Jin için amcası Shimura bir baba figürüymüş. Jin, çocukluğundan beri geleneksel yollar ile amcası tarafından eğitilmiş. Ne var ki, öğrendiği taktikler ile kısa sürede büyük aşama kaydetmiş olsa da sonradan öğrendiği her şeyi geride bırakıp The Ghost haline gelmiş.

Bir diğer önemli karakter ise Khotun Khan. Kendisi adayı istila eden Moğol ordusunun lideri ve aynı zamanda da samurayları ortadan kaldırabilmek için onlar hakkındaki her şeyi biliyor. Ana karakterimiz kısa sürede ordunun liderini hafife almaması gerektiğini öğrenecekmiş.

Oyun açık dünya oynanışı sunacağı için senaryosu boyunca kırsal bölgelerde, tarlalarda, ormanlarda, köylerde ve dağlarda dolaşarak birçok karakter ile tanışacak ve tarihi yerleri keşfe çıkabileceğiz. Çatışmalara ise isterseniz kılıcınız ile yakın mesafeden, isterseniz de yay kullanarak uzak mesafeden girebilirsiniz. Eğer gizliliği seviyorsanız, hayalet gibi hareket ederek ortalığı ayağa kaldırmadan düşmanlarınızı ortadan kaldırabileceksiniz. Taktiğinizi nasıl yapacağınız tamamıyla size kalmış.

Son olarak, Ghost of Tsushima oyununun Dijital Deluxe Sürüm, Özel Sürüm ve Koleksiyoncu Sürümü olmak üzere üç farklı özel sürümü olacak. Dijital Deluxe Sürüm, oyun içinde kullanabileceğiniz at, eyer, maske, kılıç ve Jin için zırh seti bulunan Tsuşima'nın Kahramanı görünüm seti, Haçiman'ın Armağanı Nazarlık ve bir teknik puan olmak üzere iki oyun içi eşya, dijital mini sanat kitabı, yönetmenin yorumu ve PlayStation 4 teması ile geliyor.

Özel Sürüm, oyunun metal kutulu versiyonuna ek olarak Tsuşima'nın Kahramanı maskesi ve kılıç görünümü için tek kullanımlık kod, Haçiman'ın Armağanı Nazarlık ve bir teknik puan olmak üzere iki oyun içi eşya, dijital sanat kitabı ve yönetmenin yorumu içeriğiyle geliyor.

Koleksiyoncu Sürümü ise Dijital Deluxe Sürümü ve Özel Sürüm içeriklerine ek olarak Sakai Maskesi ve ayaklık, Furoshiki sargı bezi, Sashimono savaş bayrağı ve Tsushima Adası kumaş haritasını barındırıyor.

Ghost of Tsushima için yayınlanan Türkçe altyazılı hikaye fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.