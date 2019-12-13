Ghost of Tsushima'nın The Game Awards 2019 Fragmanı Yayınlandı

PlayStation 4 platformunun büyük bir merakla beklenen oyunlarından bir tanesi de Ghost of Tsushima. inFamous serisiyle tanıdığımız Sucker Punch stüdyosunun geliştirdiği oyun, bir süredir sessizliğini koruyordu ama bugünün erken saatlerinde gerçekleşen The Game Awards 2019 şovuyla muhtemel bir geri dönüş yaptı.

Hatırlayacağınız üzere State of Play canlı yayını sırasında yeni fragmandan bir kesit gösterilmiş ve tamamının da The Game Awards 2019 sırasında karşımıza çıkacağı söylenmişti. Geoff Keighley ise Twitter hesabından bir açıklama yaparak şovun en uzun sunumu olacağını söylemişti. Beklenen fragman da en nihayetinde yayınlandı.

Sinematik görüntüler ile oynanış kısımlarının harmanlanması ile oluşturulmuş Ghost of Tsushima, The Game Awards 2019 fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Fragmana ek olarak oyunun çıkış zamanı da ortaya çıktı. Daha önceden ortaya atılan iddialara göre, Sucker Punch tarafından geliştirilen oyunun 2020 yılının ikinci yarısında çıkacağı söyleniyordu ama oyuna beklenenden biraz daha erken kavuşacakmışız gibi görünüyor. Eğer bir erteleme olmaz ise 2020 yılının Yaz mevsiminde satışa sunulacak.

Ghost of Tsushima konusu

Konuya göre, Tsushima adası Moğol İmparatorluğu istilası altındadır. Biz ise hayatta kalmayı başaran son samuraylardan bir tanesi, Jin Sakai rolünde olacak ve Moğol İmparatorluğu güçlerine karşı ayakta kalmaya ve adayı istiladan kurtarmaya çalışacağız.