Ghost of Tsushima Oynanış Videosu Yayınlandı

Bu yılın ilk State of Play yayını dün itibarıyla gerçekleştirildi. On sekiz dakika civarı bir süreye sahip olan yayında, Ghost of Tsusima ile ilgili doyurucu bir oynanış gösterimi yapıldı.

Sucker Punch tarafından geliştirilmekte olan oyun, Sony Interactive Entertainment yayıncılığında 17 Temmuz 2020 tarihinde PlayStation 4 için özel olarak satışa sunulacak. Halen geliştirilme aşamasında olan Ghost of Tsusima için yapılan oynanış gösterimi, araştırma, çatışma ve gizlilik oynanışı, karakter özelleştirmesi, fotoğraf modu ve seslendirme ve görsel ayarlar olarak beş başlık altında toparlanmış.

Ghost of Tsushima oynanış videosu gösterildi

Öncelikle oynanış kısmına bakacak olursak, açık dünyada rüzgarı yol gösterici olarak kullanabileceksiniz. Gideceğiniz noktayı seçtikten sonra da rüzgar o yönde eserek pusula görevi görüyor. Ziyaret edeceğiniz mekanların arasında da Kashine Hills, Yagata Forest ve Farmstead gibi yerler olacak. Buralarda terk edilmiş evleri ve tilkilerin rehberliğinde adadaki mabetleri ziyaret ederek saygınızı sunabiliyorsunuz. Bu şekilde Minor Charm haneleri gibi geliştirmeler kazanabiliyorsunuz. Önemli noktaları keşfettikten sonra da buralara hızlı seyahat sistemi ile ulaşımda bulunabiliyorsunuz.

Çatışma kısmında ise iki farklı oynanış stili gösteriliyor. İlkinde düşmanlar ile doğrudan çatışmaya girilirken ikincisinde ise gizliliğin yönteminin etkisini görebiliyoruz. Doğrudan çatışmaya girildiğinde düşmanları uygun bir zamanlama ile tek darbede yere serebiliyoruz. Gizlilik kısmında ise yay kullanımına ek olarak düşmanların dikkatlerini dağıtarak suikast yapmak için fişek ve saldırılardan kaçmak ve gözden kaybolmak için duman bombası bir hayli hayat kurtarıcı oluyor. Bunların haricinde kanca ve çevresel saldırılar da ekranımıza geliyor.

Artık oyunların vazgeçilmezi olan karakter özelleştirme sistemi Ghost of Tsusima oyununda da karşımıza çıkacak. Ancak özelleştirmeler kozmetik odaklı olmayacak. Seçeceğiniz zırhın sağlayacağı bir avantaj olacak. Bununla birlikte, haritada bulacağı her bir muskanın farklı bir yararı olacak. Yetenek puanları ile istediğiniz tekniği seçebilecekken oynanış stilinize göre saldırı stratejisini de özelleştirebileceksiniz.

Videoda yer alan fotoğraf modu ile ilgili detaylara bakacak olursak, bu moda girdiğinizde rüzgarı ve etkisini kontrol edebileceksiniz. Çalışmanız sadece fotoğraf ile sınırlı olmayacak, aynı zamanda video da oluşturabileceksiniz ve videonuzda oyunun müziklerini kullanabilmenize olanak tanınacak. Etraftan toparlayacağınız çiçekler ise zırhınızın rengini değiştirebilmenizi sağlayacak.

Son olarak, Ghost of Tsushima oyununu Japonca seslendirme ile oynayabilmeniz mümkün olacak. Klasik samuray filmlerinin havasını yakalayabilmek için siyah-beyaz film etkisini oyunun en başında aktif edebileceksiniz.

State of Play yayınının tekrarını aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler!