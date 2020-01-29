Ghost Recon: Break'in Terminator Etkinliğinin Fragmanı Yayınlandı

Ubisoft, Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint'in The Terminator etkinliğini bugün başlatıyor. Oyuna sahip olan herkesin katılımda bulunabileceği etkinlik öncesinde tanıtım fragmanı yayınlandı.

Auroa adasındaki yeni bir bölgede geçecek ve 6 Şubat 2020 tarihine kadar sürecek olan The Terminator etkinliği, birden fazla görevden oluşacak. Bu görevlerden ilki etkinlik ile başlayacakken ikincisi için 1 Şubat 2020 tarihi verilmiş. Etkinliğe giriş yapabilmek için öncelikle Rasa Aldwin ile buluşacaksınız. Söylediğine göre son derece kötü bir gelecekten gelmiş ve Terminator istilasını durdurmak amacındaymış. Ne var ki, Aldwin bunu tek başına yapamayacağını ve yardımınıza ihtiyacının olduğunu söyleyecek. Size ödünç özel bir silah verecek ve sonrasında ise T-800'ler ile çarpışacağınız macera başlayacak.

İlk göreve dair verilen detaylara bakılırsa Rasa, T-800'lerden gelen sinyali tespit edecek. Sizin yapmanız gereken ise bu sinyalin geldiği yeri bulmak ve makinelerin tamamını temizlemek olacak. Bu ve diğer görevler en azından etkinlik bitene kadar tekrardan oynanabilir olmayacaklar.

Ubisoft ayrıca tüm etkinlik boyunca kazanabileceğiniz yirmi üç kadar eşyanın olacağını söylüyor. Aralarından on iki tanesini Skell Credits ile Maria'nın dükkanından satın alabileceğiniz eşyaların arasında özelleştirme için kullanacaklarınız, teçhizatlar, Starfield X4 Terminator ve RT5 Shepherd Terminator dahil olmak üzere araçlar, silahlar, eklentiler ve çok daha fazlası var ve doğrudan ilk filminden esinlenilerek oluşturulmuşlar.

Etkinliğe özel olarak hazırlanmış olan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.