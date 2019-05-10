Ghost Recon: Breakpoint Duyuruldu, İşte İlk Detaylar

Bizler için geçtiğimiz hafta sonundan beri büyük merak konusu olan Skell Technology etkinliği gizemi en nihayetinde ortadan kalktı. Ubisoft, yaptığı canlı yayınla Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint oyununu duyurdu.

Yeni oyunun adını aslında kısa bir süre önce yaşanan sızıntı ile öğrenmiştik ama bizim için daha önemli olan konusu ve içeriğiydi. Bu yeni oyunun hikayesi Güney Pasifik dolaylarındaki Auroa adasında geçecek. Verimli yağmur ormanlarından karlı tepelere ve çöllere kadar birçok farklı ortamı barındıran bu ada, esasında Skell Technology şirketinin evi ama liderleri Cole D. Walker olan baş düşmanımız The Wolves örgütünün adayı ele geçirmesi ve insansız hava araçlarını kendi kontrollerine almaları olayların da tam anlamıyla karışmasına neden oluyor. Şirket ile iletişimin sekteye uğraması nedeniyle bir kontrol için adaya doğru yola çıkan ekibimiz, uğradıkları saldırı sonucu helikopterin düşmesiyle avcı konumundayken bir anda av haline geliyor.

Yönetiminde olacağımız Ghosts ekibini hikaye boyunca oldukça zorlu bir macera bekleyecek. Bunun en büyük nedeni ise baş düşmanımız olan The Wolves örgütünün bildiğiniz gibi eski bir Ghosts olması. Diğer bir deyişle bizimle aynı eğitimi almış oldukları için gerektiğinde bizim taktiğimizi bize karşı uygulayabilecekler. Bu da haliyle onları bayağı tehlikeli bir düşman haline getiriyor.

Ubisoft tarafından paylaşılan detaylara göre bulunduğumuz ortamı kendi avantajımıza kullanabileceğimiz bir gizlilik sistemi olacak. Bu gizlilik sistemi aslında daha önceden aşina olabileceğimiz bir sistem diyebiliriz. Kendimizi çamura bulayarak neredeyse görünmez olabileceğiz veya çalıların arasına saklayarak düşmanlardan sakınabileceğiz. Dolayısıyla da onları gafil avlayabileceğiz. Öte yandan karakterimizin aldığı isabetlerle yaralanması durumunda iyileşene kadar hareketlerinin kısıtlanacağı yaralanma sistemi, bulunduğumuz arazi ile gerçekçi bir etkileşim, dayanıklılık, geçici kamp alanı kurma, takım arkadaşınız yaralandığında onu güvenli bir alana taşımak gibi yenilikler de söz konusu.

Fransız yayıncı Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint oyunundaki Perk sisteminin, becerilerin ve silahların Ghost Recon: Wildlands oyunundan farklı olarak karakter sınıflarına bağlı olacağını söylüyor. Oyunun çıkışında dört farklı karakter sınıfı olacakmış ve müteakip aylarda bu sınıflara yenileri eklenecekmiş. Her dört ayda da yeni hikaye içeriği, özel etkinlikler, yeni silahlar, teçhizatlar, ekipmanlar, görevler ve Ghost Recon serisinde bir ilk olarak Raid görevleriyle karşılaşacakmışız. Ayrıca Ghost Recon: Wildlands oyununa sonradan eklenen PvP modu, Ghost Recon: Breakpoint ile ilk günden beğenimize sunulacakmış.

PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmekte olan oyun 4 Ekim 2019 tarihinde satışa sunulacak.