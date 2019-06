Ghost Recon Breakpoint, Google Stadia’ya Geliyor

Ubisoft, kısa süre önce Xbox One, PC ve PlayStation 4 platformlarında oynanabilen yeni oyunu Ghost Recon Breakpoint’i tanıttı. Oyun, hikaye anlatıcılığının sınırlarını zorlayan ve aynı zamanda Punisher'dan Jon Bernthal'ı da içeren hikaye odaklı bir co-op (kooperatif, eşli oynanış) macerası olarak geçiyor.

Oyunseverlerin birçoğu Ghost Recon Breakpoint’in, Ghost Recon Wildlands’ın bir ek paketi şeklinde geleceğini düşünüyordu ancak durumun öyle olmadığını ve bunun tamamen yeni bir deneyim olduğunu söyleyebiliriz. Yeni oyun, oyunseverleri bir Ghost Recon oyununda daha önce hiç olmadığı kadar zorlamak üzere geliştirildi. Alışıldık düzenlemeler ve hareketlerinizdeki kesinlikler yerine, güçlü bir düşman tarafından avlanıyor ve Auroa'nın tehlikeli Pasifik adasına atılıyorsunuz.

Hikayesini gösteren yeni bir fragmanı da yayınlanan Ghost Recon Breakpoint, Kasım ayında Google Stadia’ya geliyor. Oyunda, yeniden Auroa'yı ele geçirme nedenlerinin ne olduğunu açıklayan Bernthal'a odaklanılıyor.

Stadia 2019’da hizmete girecek ancak sadece Sadia Pro aboneliği erişime açık olacak. Bu sayede 10 dolar (yaklaşık 58 TL) karşılığında, saniyede 60 kare hızında 4K çözünürlüğe kadar oyun akışı sağlayabilirsiniz ancak oyunları ayrı ayrı şekilde satın almanız gerekiyor. 2020’de ise ücretsiz bir Stadia Base aboneliği erişime açılacak. Ancak bu abonelik size herhangi bir oyun hediye etmeyecek, yine istediğiniz oyunları satın almanız gerekecek.

Ghost Recon Breakpoint’in, 60 dolarlık (yaklaşık 350 TL) fiyat etiketiyle 4 Ekim’de satışa sunulması bekleniyor. Oyun Xbox One X’in geliştirilmiş oyunlarından birisi olacak (Xbox One X Enhanced) çünkü oyunu geliştiren ekip bu oyunun, "PlayStation 4 Pro ve Xbox One X üzerinde üst kalite 4K ve saniyede 30 kare hızıyla oynanabileceğini" söylüyor.

Herhangi bir Ubisoft yapımında olduğu gibi, Ubisoft Store özel koleksiyoner sürümü de dahil olmak üzere oyunun farklı sürümleri de bulunacak.