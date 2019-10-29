Ghost Recon: Breakpoint için Ubisoft Kurtarma Çalışmaları Yapıyor

İki yıllık bir aranın ardından geri Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint ile geri dönüş yapan Ghost Recon serisi, 4 Ekim 2019 tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulmuştu. Ne var ki, yüzler bir türlü gülmüyor. Konu olarak bir önceki oyuna göre sönük kalması, ekonomi sistemi ve yaşanan birçok teknik sorun dahil sürüyle olumsuzluktan dolayı oyuncular Ghost Recon: Breakpoint oyunundan soğudular.

Zaten hatırlayacağınız üzere son finansal konferans sırasında Kurucu Ortak ve Üst Yönetici Yves Guillemot, yeni oyunun satış performansının beklentilerin çok altında kaldığını dile getirdikten sonra ticari başarısızlık olarak nitelendirmişti. Karşılaşılan bu tablo da Gods & Monsters, Tom Clancy's Rainbow Six: Quarantine ve Watch Dogs Legion oyunlarının ertelenmesine neden olmuştu.

Ancak bu tabii ki Ghost Recon: Breakpoint oyununu kendi haline bırakmak anlamına gelmiyor. Oyunun internet sayfası üzerinden yayınlanan bir açıklama yapan geliştirici Ubisoft Paris, bir kurtarma planı üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Bu planın ilk adımı, oyuncular tarafından yapılan geri dönüşler ışığından hazırlanan ve teknik geliştirmelerin yapılacağı iki güncelleme ile atılacak. Drone konuşlandırması için hata çözümlemeleri, silahların atış hızlarının değiştirilmesi, gece görüş gözlüğünün nişangahı engellemesiyle ilgili sorun ve görevlerin tamamlanması sonrasında çıkan bildirimler gibi noktalara yoğunlaşılacak olan ilk güncelleme Kasım ayının ortalarında yayınlanacak. İkinci güncelleme ise Kasım ayının sonlarına doğru yayınlanacak ve en önemli geri bildirimlere bağlı olarak daha fazla geliştirme yapılacak.

Açıklamada oyun içi ekonomi sistemi üzerine yapılan eleştirilere kulak verdiklerini belirten geliştirici ekip, planları dahilinde sistem üzerinde çalıştıklarını dile getirdi. Önümüzdeki haftalarda yapılacak olan geri dönüşler ışığında bütün oyuncular için daha tatminkar bir sistem için revizyona gidilecekmiş.

E3 2019 fuarı sırasındaki Ubisoft konferansı sırasında, daha önceden kaldırılacaklarını söylenen yapay zeka takım arkadaşlarının geri döneceği duyurulmuştu. Ne var ki, şimdiye kadar bununla ilgili bir gelişme yaşanmış değildi. Ubisoft Paris, bu konudaki çalışmaların devam etmekte olduğunu söylüyor. Nihayetinde tam bir kooperatif oynanış deneyimi sunulacakmış ama bunun için biraz zamana ihtiyaçları olduğunu dile getirirken, zamanı geldiğinde daha fazla detayın paylaşılacağını da sözlerine ekledi.

Son olarak, Ubisoft Paris oyunun tasarımı konusunda yapılan tercihlerin oyuncular arasında kutuplaşmalara neden olduğunun da farkında. Her ne kadar hayatta kalma mekanikleri dahil yeni elementlerini kimi oyuncuların benimsemesinden dolayı mutlu olsalar da aşamalı yağmalama gelişim sistemi geliştirilecekmiş. Ghost Recon serisi için vizyonlarının kilit elementlerinden bir tanesinin otantik bir askeri deneyim sunmak olduğunu ve bu bağlamda yapılan geri dönüşler ışığında seçim özgürlüğü gözetilerek oyunun daha radikal versiyonu üzerinde çalışıldığı dile getiriliyor.

Şimdilik daha fazla bir detay paylaşılmıyor ama aşama kaydedildiği sürece zaman içerisinde yeni paylaşımlar ile oyuncuların bilgilendirileceği söyleniyor.