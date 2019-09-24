Ghost Recon: Breakpoint'in Bir Yıllık Yol Haritasından Yeni Detaylar

Ubisoft bu ayın başlarında, Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint oyununun çıkışına bir aydan az bir zaman kala ilk yıl içerisinde sunulacak olan içeriklerin yol haritasını bizlere sunmuştu. Ancak bu bir parça genel bakıştı ve yeteri kadar detay içermiyordu. Fransız yayıncı dün oyunun internet sayfası üzerinden yeni detaylı bilgiler paylaştı. 2020 yılının Ekim ayına kadar yayınlanacak Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint içerikleri ortaya çıktı.

Bildiğiniz gibi Tom Clancy's The Division 2 oyununa benzer olarak bu oyunun içerikleri de Episode adı verilen bölümler halinde yayınlanacak. Episode 1, 4 Ekim 2019 tarihinde yayınlanmış olacak. 2020 yılının Ocak ayına kadar yayılanacak olan içeriklerin başında Project Titan adıyla bilinen ilk Raid görevi var. Oyunun yapısına bağlı olarak dört kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan görev, volkanik bir adada geçecek ve herkesin erişimine açık olacak. Fransız yayıncı her hafta yeni kuralların devreye gireceğini söylüyor.

Raid görevinin dışında Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint oyununun ilk canlı etkinliği de bu bölüm ile gerçekleştirilecek. Terminator T-800 modelinin konuk oyuncu olacağı etkinlikte, Auroa adasını ve üzerinde yaşayanları bu makinenin oluşturacağı tehditten korumaya çalışacağız. Başarılı olduğumuz takdirde de yeni silahlar, eklentiler, araçlar ve özelleştirme eşyaları kazanacağız. Etkinliği kaçırmanız durumunda bile görevleri oynayabiliyorsunuz ama özel ödülleri kazanmanız mümkün olmayacak.

Episode 1'de ayrıca The Engineer sınıfı da gelecek. Herkese ücretsiz olarak sunulacak olan bu sınıfa Year 1 sahipleri hem bir hafta erkenden erişebileceklerini hem de yetenek puanlarına ihtiyaç duymadan açabileceklerini söyleyelim.

Son olarak her Faction için üç haftada bir hikaye içerikli iki göreve ek olarak on dört kadar günlük görev eklenecekken, Ghost War için de içeriğinde yeni haritaların olacağı çeşitli güncellemeler yayınlanacak.

Episode 2, 2020 yılının Şubat ayında başlayarak Mayıs ayına kadar devam edecek. Açılış ise Deep State adı altındaki yeni bir macera ile yapılacak. Orijinal hikayeyi genişletecek olan bu maceranın ilk bir saati bütün oyunculara ücretsiz olarak sunulacak. Eğer Year 1 sahibiyseniz de ek bir ücret ödemeden tamamını oynayabileceksiniz.

Bu maceranın yanı sıra Project Titan Raid görevine yeni bir güncelleme, yeni silahlar, yeni araçlar ve yeni özelleştirme seçenekleriyle gelecek olan özel bir etkinlik, PvP ve PvE modlarında kullanılabilecek olan yeni bir sınıf, yeni Faction görevleri, Ghost War için hem yeni güncellemeler yayınlanacak hem de zaman sınırlı özel etkinlikler düzenlenecek.

2020 yılının Haziran ve Eylül ayları arasında oyuncuların beğenisine sunulacak olan Episode 3'te ise Transcendence adı verilen yeni bir maceraya atılacağız. Deep State gibi bu maceranın da ilk bir saati ücretsiz olarak oynanabilecek. Maceranın tamamını oynayabilmeniz için Year 1 sahibi olmanız gerekecek.

İkinci bölümde olduğu gibi yine Raid göreviyle ilgili güncellemelerin gerçekleştirileceğini tahmin ettiğimiz bu bölümde, yeni bir özel etkinlik, Year 1 sahiplerinin bir hafta erken erişim sağlayabilecekleri ve PvP ve PvE modlarında kullanabileceğiniz yeni bir sınıf gelecek. Ayrıca yeni Faction görevleri ve Ghost War için yeni güncellemeler, yeni haritalar ve yeni etkinlikler planlanıyor.

Fransız yayıncının Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint sayfasından paylaştığı detayların devamına bakacak olursak, bütün silahları ve eklentileri oyunu oynayarak açabilmek mümkün olacak. Özel silah planları ise kozmetik odaklı olacak.

Ubisoft Year 1 içeriğinin detaylarını paylaşmayı da ihmal etmemiş. Bu eklenti oyunun Gold veya Ultimate sürümünü aldığınızda geliyor. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Deep State ve Transcendence içeriklerine tam erişim sağlamanın yanı sıra bütün sınıflara bir hafta önceden erişim, Siren's Call görevi ve içeriğinde Scorpio Scout, 1400 Skell kredisi, Covered ACH, Crye G3 Combat Pants ve Cross Draw Vest olan Special Operation Forces paketine erişim hakkınız olacak.

Skell kredilerini oyunu oynayarak veya Ghost jetonları ile alabiliyorsunuz. Ghost jetonları ise gerçek para ile alınıyor. Kozmetik eşyaların yanı sıra zamandan tasarruf etmek isteyen oyuncular için üretim materyalleri almak mümkün oluyor.