Ghost Recon: Breakpoint'in Ghost War Modu Gösterildi

Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands PvP modu Ghost War, oyunun çıkışından epey bir süre sonra gelmişti. Oyun oyuncular tarafından büyük bir beğeni toplarken, zaman içerisinde yayınlanan güncellemeler ile içerik anlamında oldukça zenginleştiğine de şahit olmuştuk. Bu mod Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint ile geri dönecek. Inside Xbox programında Ubisoft, Ghost War ile ilgili bir fragman ve oynanışa dair bir ön-bakış videosu yayınladı.

Fransız yayıncı PvP modunun gerek oyuncuların yaptığı geri dönüşler, gerekse de bir önceki oyundan edinilen deneyim ile bazı değişikliklerin yaşanacağını belirtti. Oynanışın halen dörde dört olacağı Ghost War, ilk etapta Assault, Panther, Sharpshooter ve Medic olmak üzere seçilebilir dört karakter sınıfıyla karşımıza gelecek. Her sınıfın kendisine özgü bir oynanış stili olmasının yanı sıra Ubisoft karakter sınıflarının revizyondan geçirileceğinin de altını çizdi.

PvP modunda göreceğimiz bir diğer değişiklik ise paylaşımlı ilerleme sistemi olacak. Bunu bir nevi Call of Duty: Modern Warfare oyunundaki bütün modların birbirine bağlı olması gibi düşünebilirsiniz. Yani ister ana senaryoyu oynayın, ister kooperatif takılın, isterseniz de PvP modunda diğer oyunculara patronun kim olduğunu gösterin, yapacağınız her şey karakterinize katkı sağlayacak. Ayrıca açacağınız silahlara, takviyelere (Perk) ve eklentilere bütün modlarda erişim sağlayabileceksiniz. Aynı şekilde kozmetik eşyalar da buna dahil olacak.

Bildiğiniz gibi Ghost Recon: Wildlands oyunundaki Ghost War modunda belirli bir sınıfı takımınıza dahil etmeden Drone kullanımınız ne yazık ki olmuyordu. Haliyle strateji kurmanın gerekli olduğu zamanlarda yeteri kadar etkili olamıyordunuz. Ancak yeni oyunda Drone ve el bombası da dahil bütün eşyalar harita üzerindeki zulalardan çıkacak. Diğer bir deyişle artık istediğiniz sınıfı seçebilmeniz mümkün olacak. İlla yapacağınız taktiğe bağlı sınıf seçimi zorunluluğu olmayacak. Benzer olarak gazlı bez ve sağlık ekipmanları da etrafta bulunabilecek.

Ubisoft tarafından verilen bir diğer bilgi ise Sabotage ve Elimination adı altında iki farklı alt modun bulunacağı yönünde oldu. Elimination taktiksel oynanışın baskın olacağı takım ölüm maçı olacakken, Sabotage ise az biraz Call of Duty: Modern Warfare oyunundaki Cyber Attack modunu andırıyor diyebiliriz. Saldırı ve savunma konumundaki iki takımın mücadelesine sahne olacak modda, bir taraf bombaları gösterilen hedeflere kurup patlatmak için çaba sarf edecekken savunmadaki takım ise yollarına taş koymaya çalışacak.

Her ne kadar Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint oyununun Ghost War modu bir Battle Royale modu olmayacak olsa da bir noktada esinlenme göreceğiz. Öyle ki savaşların temposunu artırmak için aktif çatışma alanı zamanla daralacak ve alanın dışında kalanlar da zarar görecekler.

Son olarak, 5 - 8 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan kapalı beta testinin de duyurusu yapıldı. Eğer oyunu ön-sipariş ile satın almışsanız doğrudan katılımda bulunabileceksiniz. Diğer türlü buradan kaydınızı yaptırarak şansınızı deneyebilirsiniz ama yapacağınız kaydın teste katılımınızın garanti olmayacağını söyleyelim. Eğer Fransız yayıncı tarafından seçilirseniz katılımda bulunabileceksiniz.

Inside Xbox programında gösterilen fragmanları aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler!