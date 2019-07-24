Ghost Recon: Breakpoint'in İkinci Teknik Testi Bu Hafta Başlayacak

Ubisoft tarafından geliştirilmekte olan Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint için çıkış tarihi giderek yaklaşıyor. E3 2019 öncesinde duyurulmuş olan oyun 4 Ekim 2019 tarihinde bizlerle olacak. Bunun öncesinde ise Fransız yayıncı, olabildiğince sorunsuz bir çıkış için bazı testler gerçekleştirecek. Oyunun resmi sayfası üzerinden yapılan yeni bir açıklama ile oyunun ikinci teknik testi duyuruldu.

İkinci Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint teknik testi 26 - 29 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarında gerçekleştirilecek olan teste rastgele seçilecek olan oyuncular katılımda bulunabilecek. Yani oyunu ön-siparişle satın alanların bu teste katılımı garanti değil.

Bu Cuma günü başlayacak olan teknik testte oyunun nihai versiyonunu temsil etmeyen çok küçük bir bölümü kullanılacak. Çevrimiçi fonksiyonların ve canlı operasyonların bir testi gerçekleştirilecek. Fransız yayıncı öncelikli hedeflerinin çevrimiçi ve bağlantı servislerini olabildiğince kusursuz hale getirmek olduğunu ve oyuncuların yapacakları geri dönüşlerin kendileri için oldukça büyük bir önem arz ettiğini dile getirmiş.

Son olarak, Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint için çıkışı öncesinde bir beta testinin de gerçekleşeceğini bir kez daha hatırlatalım. Oyunu ön-sipariş ile alan oyuncuların bu teste katılımları garanti olacak. Eğer oyuna hemen sahip olmayı istemiyor ama yine de teste katılımda bulunmayı istiyorsanız, buradan kaydınızı yaptırarak şansınızı deneyebilirsiniz.