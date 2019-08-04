Ghost Recon: Breakpoint'in PC Özellikleri Yeni Fragmanla Gösterildi

Tom Clancy's Ghost Recon: Widlands oyunun devamı niteliğinde geliştirilen Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint, 4 Ekim 2019 tarihinde PlayStation 4, PC, Xbox One ve Stadia için satışa sunulacak. Oldukça ilgi çekici bir hikayenin beklediği oyun için Ubisoft yeni bi fragman daha yayınladı. Eğer oyunun PC platformunda ne gibi özellikleri destekleyeceğini merak ediyorsanız, bu fragmanı izlemenizi tavsiye ediyoruz.

Güney Pasifik dolaylarındaki Auroa adasında geçecek olan devam oyununda, eskiden takım arkadaşımız olan Cole D. Walker ile yüzleşeceğiz. Bu ada esasen yiyecek sıkıntısını çözerek, hastalıkları iyileştirerek, zaman içerisinde de yoksulluğu ortadan kaldırarak ve sokaklardaki şiddeti azaltarak dünya genelindeki endüstriyi geliştireceği iddia edilen insansız hava araçlarını (Drone) üreten Skell Technology şirketinin evi oluyor. Ancak günün birinde bu insansız hava araçlarından birinin bir siyasi adayın ölümüne neden oluyor ve biz de Ghosts ekibi olarak nelerin olduğunu öğrenmek için Auroa adasına doğru yola çıkıyoruz.

Aşağıdan izleyebileceğiniz fragmanda anlatılanlara göre Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint oyununun PC versiyonunda Ultra görsellik ayarları ve gerçek 4K çözünürlük desteği bulunacak. Dahası ise kare sayısı kilidi olmayacak. Sisteminiz gerçek bir canavar ise hayli yüksek akıcılıkta bir oyun deneyimi yaşayabileceksiniz. Ubisoft 21:9 ebatlı monitörlere ek olarak çoklu-ekran, özelleştirilebilir tuş kontrolleri, FidelityFX ve Tobii Eye-Tracking desteğinin de bulunacağını duyurdu.

İyi seyirler dileriz!

Bu arada, oyunu ön-sipariş ile alanlar için 5 - 8 Eylül 2019 tarihleri arasında kapalı beta testinin gerçekleştirileceğini bir kez daha hatırlatalım. Eğer ön-siparişle almayı istemiyor ama yine de teste katılmak istiyorsanız, buradan kaydınızı yaptırarak şansınızı deneyebilirsiniz.