Ghost Recon: Breakpoint'in Sıradaki Büyük Güncellemesi Bu Ay Geliyor

Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint oyununun Immersive modunu barındıran güncellemenin son dakikada ertelendiğini geçtiğimiz ayın sonlarında öğrenmiştik. Oyunun resmi sayfasından yapılan açıklama ile Immersive Mode'un geleceği tarih netlik kazandı.

Resmi Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint sayfasından yapılan açıklama ile Ghost Experience adı verilen güncelleme 24 Mart 2020 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında eş zamanlı olarak yayınlanacak. Topluluk anketine bağlı olarak yapılan değişiklikleri içerecek olan güncelleme, köklü değişiklikleri de beraberinde getirecek.

Ghost Experience sonrasında Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint oyununa girdiğinizde üç farklı seçenek ile karşılaşacaksınız. Regular Experience oyunu çıktığı zamandaki haliyle oynamanıza olanak sağlarken Immersive Experience, teçhizat seviyesini ve aşamalı yağma sistemini bütünüyle kaldıracak ve yeni taktiksel seçenekler sunacak. Custom Experience ise ayarları kendi tercihleriniz doğrultusunda düzenlemenize olanak sağlayacak.

Immersive Experience ile yukarıda da yazdığım gibi teçhizat seviyesi olmayacak. Silahınızı senaryo boyunca özelleştirerek kullanabileceksiniz. Ayrıca düşmanınızın silahını da alıp aralarında geçiş yapabilmeniz mümkün olacak. Bununla bağlantılı olarak yanınıza kaç tane birincil silah alacağınızı belirleyebileceksiniz. Immesive Experience modunda oynarken şarjörünüzü tamamıyla kullanmaya özen gösterin. Çünkü, mesela birkaç atış yaptıktan sonra şarjör dolumu yaparsanız kullanmadığınız mermileri kaybedeceksiniz.

Bu modda ayrıca harcayacağınız gücü ayarlamanın yanı sıra sağlık yenileme sınırı belirleyebilecek, artırabilecek veya tamamıyla kaldırabilecek ne kadar sargı bezi taşıyacağınıza karar verebileceksiniz.

Ekran göstergeleri ayarı ile daha az bilgiyle daha küçük bir harita, daha az yağma bildirimi ve 3B yağma ikmali tercihleri arasında geçiş yapabileceksiniz. Private Mode'u açtığınızda, sadece hikaye modundaki karakterler ile karşılaşacaksınız. Maria'nın dükkanına erişim sağlamaya devam edebilecek veya Erewhon ile sınırlandırabileceksiniz.

Ghost Experience beraberinde Enemies ve Tactical olmak üzere iki farklı zorluk derecesi getirecek. Enemies zorluk derecesi tespit edilme süresine ve alacağınız hasarlara etki edecekken Tactical ise kaç tane ana silah slotunuzun olacağından yanınızda taşıyacağınız sargı bezlerine kadar birçok şeye etki edecek.

Ubisoft tarafından Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint sayfasından verilen bilgilerin devamında teçhizat seviyesini kapatıp açmak gibi bir seçeneğiniz de olacak. Eğer açık tutarsanız, haliyle silahlarınızın ve teçhizatlarınızın seviyeleri olacak ve bu seviye yükseldikçe daha da kuvvetlenecekler. Ayrıca sandıklardan, Maria'nın dükkanından ve öldürdüğünüz düşmanlardan ekipman toplayabileceksiniz. Ayrıntılı planlar (Blueprints) sayesinde hazır setiniz (loadout) ile uyuşan silahları Maria'nın dükkanından satın alabileceksiniz. Teçhizat seviyesini kapattığınızda ise her silahın modeli farklılık gösterecek. Uyumlu eklentiler ile özelleştirebilecek ve oynayış stilinize uyumlu hale getirebilceksiniz. Öldürdüğünüz düşman, o anda kullandığı kategoriden bir silah düşürecek ve halihazırda kullandığınız ile değiştirebileceksiniz.

Son olarak, Raid görevi Project Titan ve Ghost War teçhizat seviyesi kullanmaya devam edecekler. Gear Level ayarını açtığınızda veya kapattığınızda mevcut hazır setiniz (loadout) kopyalanacak. Diğer bir deyişle, Project Titan için Gear Level ayarını açık hale getirmeniz gerekecekken Ghost War ile bu ayarı otomatik olarak yapacak. Enemies ve Tactical zorluk dereceleri ve Exploration modu gibi çoğu PvE ayarı da iptal edilecek.

Bir diğer önemli husus ise Ghost Experience ile Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint oyununa Engineer (Mühendis) sınıfı da eklenecek. Bu sınıfın insansız hava araçlarına (drone) daha fazla hasar vermenin yanı sıra fazladan saldırı eşyaları taşıma becerisi olacak ve bomba atar silahlarının etkisi artıracak.

Ubisoft tarafından yayınlanan Ghost Experience fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.