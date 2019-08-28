Ghost Recon: Breakpoint'ın Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Yeni Ghost Recon oyunu Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint, 4 Ekim 2019 tarihinde PlayStation 4, PC (Epic Games) ve Xbox One için satışa sunulacak. Halihazırda geliştirilme süreci devam eden oyun için Ubisoft resmi sistem gereksinimlerini açıkladı.

Fransız yayıncı internet sayfası üzerinden açıkladığı sistem gereksinimlerinde, en az AMD Ryzen 3 1200 veya Intel Core I5 4460 işlemcili, 8 GB belleği ve AMD Radeon R9 280X veya NVIDIA Geforce GTX 960 (4 GB) ekran kartı olan bir sistemin Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint için yeterli olacağını söylüyor.

Belirlenen sistem gereksinimleri detaylarına aşağıdan bakabilirsiniz.

Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint Düşük Ayar | 1080p

İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8.1 veya Windows 10

İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 veya Intel Core I5 4460

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: AMD Radeon R9 280X veya NVIDIA Geforce GTX 960 (4 GB)

Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint Yüksek Ayar | 1080p

İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8.1 veya Windows 10

İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 veya Intel Core I7 6700K

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 480 veya NVIDIA Geforce GTX 1060 (6 GB)

Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint Ultra Ayar | 1080p

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: AMD Ryzen 7 1700X veya Intel Core I7 6700K

Bellek: 16 GB

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 XT veya NVIDIA Geforce GTX 1080

Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint Ultra Ayar | 2K

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: AMD Ryzen 7 1700X veya Intel Core I7 6700K

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 XT veya Nvidia Geforce GTX 1080

Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint Ultra Ayar | 4K

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: AMD Ryzen 7 2700X veya Intel Core I7 7700K

Bellek: 16 GB

Ekran Kartı: AMD Radeon VII veya NVIDIA Geforce RTX 2080

Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint oyununun PC versiyonu ayrıca kare sayısı için kilidin koyulmayacak olması, geniş ebatlı monitör ve çoklu-monitör desteği, özelleştirilebilir kontroller, AMD FidelityFX desteği, Discord entegrasyonu ve oynanış ve menü için Tobii göz takip sistemi gibi ek özelliklerle de gelecek.

Son olarak, sadece Ubisoft Store üzerinden satılacak olan Wolves koleksiyoncu sürümü de dahil olmak üzere oyunu 4 Ekim 2019 tarihinden önce ön-sipariş ile satın almışsanız veya alırsanız Rainbow Six: Siege için yedi günlük şöhret takviyesi, The Division 2 için Military P416 Wolves silah kaplaması ve Ghost Recon: Wildlands için de 1700 Ghost Recon kredisi ödülünüz olacak.