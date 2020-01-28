Ghost Recon: Breakpoint'in Terminator Etkinliği Yarın Başlıyor

Bu hafta Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint için önemli bir hafta olacak. Hatırlatma yapmak gerekirse, oyun ile ilgili olarak E3 2019 fuarı sırasında verilen bilgilerin arasında Terminator etkinliğinden de bahsedilmişti. Ubisoft yarın oyun için hazırlanan v1.10 güncellemesini yayınlayacak ve Terminator etkinliği de başlamış olacak.

v1.1.0 güncellemesi PC (Epic Games Store ve Uplay), PlayStation 4 ve Xbox One üzerinden eş zamanlı yayınlanacak. GTX 1080, GTX 980 ve AMD Radeon serisi ekran kartlı bilgisayarlarda oyunun karlı bölgelerinde çok yüksekten uçarken yaşanan çökme sorunu giderilecek. Ayrıca roketatar kuşanmışken LT + LB veya L1 + L2 ile uzanılması sonrasında karakterin hareket etmemesi, düşmanların orta seviyede tespit sonrası sipere gitmeleri, yeni bir sınıf açtıktan sonra erişim sağlayamama, bazı ana düşmanların belirli durumlarda hareket etmemeleri ve karakterin pantolonunun renginin değiştirilmesi sonrasında Ghillie teçhizatının da renginin değişmesi dahil oyunun geneli için birçok hata çözümlemesi yapılıyor.

Öte yandan, Thermal / Night Vision'ını ve su matarası veya dürbününü önceden kaybetmiş olan oyuncuların kayıt dosyalarını yükledikleri zaman bu eşyalarını geri alacakları söyleniyor. PvP, Raid ve PvE modlarında DMR tüfekleriyle ilgili olarak Sharpshooter sınıfında yaşanan açık da kapatılacak, Speak No Evil görevini tamamlamak için Rosebud'ın cesedini incelemek artık zorunlu olmayacak ve The Digital Scope'un farklı yakınlaştırma kademeleri olacak. Yeni güncelleme ile Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint oyununun geneli için birçok iyileştirme ve PvP modunda karakter direnci için olan dahil bir takım dengeleme ayarlarının yapıldığını da söylemeden geçmeyeyim.

Son olarak, Terminator etkinliği beraberinde ücretsiz bir özel görev ile gelecek. Başarılı olmanız durumunda, yeni silahlar, eklentiler, araçlar ve özelleştirme eşyaları kazanabileceksiniz. Bahsi geçen görevin, etkinliğin bitiminden sonra da oynanmaya devam edilebileceği söyleniyor.