Ghost Recon: Breakpoint'in Üç Farklı Özel Sürümü Olacak

Tom Clancy's Ghost Recon serisinin yenisi Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint, Ubisoft tarafından dün yapılan canlı yayın ile resmi olarak duyurulmuştu. Wildlands oyununun devamı olacak yeni oyunda, bu defa Güney Pasifik dolaylarındaki Auroa adasında liderleri Cole D. Walker olan The Wolves örgütüne karşı mücadele vereceğiz. Bu örgüt eski bir Ghosts olduğu için işimiz de oldukça zor olacak.

Canlı yayın sırasında oynanışa dair merak edilen detayların paylaşılmasının yanı sıra detaylı bir gösterimin de yapıldığı oyunun her Ubisoft oyununda olduğu gibi ön-sipariş ödülleri ve özel sürümleri olacak.

Öncelikle Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint oyununu sürüm fark etmeksizin ön-sipariş ile aldığınız zaman, çıkışına yakın düzenlenecek olan Beta testine katılım hakkı kazanacaksınız. Bunun yanı sıra Valor taarruz tüfeğinin, Sentinel Mk. 2 Assault setinin ve Hammer Mk. 2 dijital aracın bulunduğu Sentinel Corp. Pack içeriğine de erişiminiz olacak.

Devam oyununun standart sürüm haricinde, Gold, Ultimate ve Wolves koleksiyoncu sürümü mevcut olacak. Gold sürümü aldığınız zaman oyuna üç günlük erken erişim hakkına ek olarak Deep State ve Transcendence içeriklerine, oyunun çıkış gününde oynayabileceğiniz ek Siren's Call görevine, yeni karakter sınıflarına bir hafta önceden erişim hakkına ve içeriğinde Quiet DMR, Covered ACH, Crye G3 Çatışma Pantolonu ve Cross Draw Yeleği bulunan Special Operations Forces Pack içeriğini barındıran Year 1 Pass eklentisine sahip olacaksınız.

Ultimate sürümü Gold sürümün içeriğinin tamamına ek olarak, ek bir görev ve Trail TX motosiklet, Spider adında bir araç ve Survivor Pack gibi oyun içinde kullanabileceğiniz şeylerle gelecek.

Wolves sürümünün varlığından ise aslında resmi duyurusundan önce kısmen haberdar olmuştuk ama tabii ki tam detaylara sahip değildik. Ubisoft'un yaptığı açıklamada verdiği detaylara bakacak olursak bu sürüm ile Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint ile ilgili hemen her şeye sahip olabileceksiniz. Öyle ki, Ultimate sürümün içeriğinin tamamını sunmasına ek olarak, oyunun müzikleri, Cole D. Walker aksiyon figürü ve künyesi, oyunun haritası ve Confidential File için üç baskı resim sizin olacak. Ayrıca bu sürümün içerisinde oyunun metal kutulu versiyonunun da olacağını söyleyelim.

Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint de Epic Games Store mağazasına özel olacak

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz senenin son çeyreğinde Ubisoft ile Epic Games özel bir anlaşma yapmış ve bu bağlamda Tom Clancy's The Division 2 ve Anno 1800, Uplay dışında Epic Games Store mağazasına özel olarak satışa sunulmuştu. Bu durum tabii ki The Division 2 oyununu ön-sipariş ile Steam üzerinden alanları etkilememişti ama oyunu çıkışından sonra satın alanlar Epic Games Store mağazasının yolunu tutmak zorunda kalmışlardı. Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint de bu anlaşmaya bağlı olarak doğrudan Epic Games Store mağazasına özel olarak satışa sunulacak. Bu özel bir anlaşma olduğu için oyunun ilerleyen zamanlarında başta Steam olmak üzere dijital PC oyunu satan diğer mağazalara gelmesi beklenmiyor.

Eğer oyunlarınızı Steam dışındaki başka bir mağazadan indirmek ve yüklemek hoşunuza gitmiyorsa, Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint oyununu doğrudan Uplay üzerinden alabilmek gibi bir seçeneğinizin olduğunu da söyleyelim. Zaten Ubisoft oyunlarını Steam üzerinden satın almış olsanız bile çalıştırmak için Uplay platformuna ihtiyacınız oluyordu. Bir diğer deyişle, oyunların aynı kütüphanede durmaması haricinde pek bir değişiklik yok diyebiliriz.