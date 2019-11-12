Ghost Recon: Breakpoint'in v1.0.3 Güncellemesi Yayınlandı

Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint kurtarma planının ilk adımı bugün itibarıyla atıldı. Ubisoft, beklenen yeni güncellemeyi PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında yayınladı.

Oyunu 1.0.3 versiyonuna yükselten güncelleme PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında 7 GB civarı, PC (Uplay ve Epic Games Store) platformunda ise 6.7 GB civarı bir alan kaplayacak.

Yayınlanan güncelleme notlarına baktığımızda yapay zeka, animasyon, ses, asker kampı, kamera, sohbet, oynanış, siper sistemi, yağmalama, menü, görevler, gece görüş gözlüğü, çevrimiçi, fotoğraf ve Ghost War modları, kayıt sistemi, karakter, dayanıklılık, kullanıcı arayüzü, araçlar, görsellik, silahlar ve oyunun haritası ile ilgili birçok teknik hatanın çözümlendiğini görebiliyoruz. Mesela Ubisoft tarafından da bahsedildiği üzere L3GP gece görüş gözlüğünün silah nişangahını engellemesi ve insansız hava aracının bazı durumlarda konuşlandırılamaması hataları çözümleniyor. Bunların dışında, oyuncuların yeniden doğduklarında kendilerini haritanın altında bulmaları, ADS insansız hava aracını konuşlandırdığında atış hızının değişmesi, her yükleme ekranından sonra görev tamamlama rehberinin ekranda belirmesi, Ghost War istatistiklerinin takibi ve hazır set (loadout) menülerinde doğru bir şekilde görüntülenmemesi, ADS kullanırken dürbünlerin titremesi ve düşmanları öldürmenin isabet teyitlerini tetiklemesi dahil birçok sorunun üstesinden geliniyor.

Hata çözümlemelerinin dışında Ghost War modunda Rolling Thunder takviyesi kullanırken keskin nişancı tüfekleriyle tek atışta öldürmenin mümkün olmaması, görev etkileşimlerinde araç etkileşiminin öncelikli hale getirilmesi, siperdeyken omuz kamerasını değiştirebilmek, dayanıklılığın %66 ve dayanıklılık barının dolum hızının %75 oranında artırılması ve bir yerden kayarken dayanıklılık kullanımının %50 oranında azaltılması, panoramik gece görüş gözlüklerinin açısının karakterin gözleri ile aynı hizaya getirilmesi, A Great Escape görevinde Carl karakterinin yapay zeka davranışının geliştirilmesi, insansız hava aracı kullanarak canlanırken iyileşme animasyonu sırasında oyuncunun hemen fark edilmemesi için fazladan sürenin eklenmesi ve PC platformunda klavye ve fare kullanırken yan görev kaydırma çubuğu kullanımının geliştirilmesi gibi yenilikler mevcut.