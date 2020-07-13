Ghost Recon: Breakpoint Yapay Zeka Arkadaşları Bu Hafta Geliyor

Ubisoft, uzun zamandır beklenen Ubisoft Forward yayınını dün gece itibarıyla gerçekleştirdi. Kırk beş dakika süren yayın, birçok yeni duyuruya sahne oldu. Aralarında, son çıkan Tom Clancy's oyununu oynayanları sevindirecek bir duyuru da bulunuyordu. Ghost Recon: Breakpoint yapay zeka arkadaşları, en nihayetinde bu hafta içerisinde geliyor.

Ghost Recon: Breakpoint Yapay Zeka Arkadaşları Geliyor!

Yapay zeka takım arkadaşlarının gelecek olması aslında Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint oyununun ilk duyurusunda belirtilmişti ama yaşanan aksaklıklar nedeniyle bu zamana kadar kalmıştı. Bu hafta, 15 Temmuz 2020 tarihinde bütün platformlarda eş zamanlı olarak yayınlanacak v2.1.0 güncellemesi, beklenen yeniliği de beraberinde getirecek.

Ana menüden istediğiniz zaman açıp kapatabileceğiniz yapay zekalı takım arkadaşlarınız Fury, Fixit ve Vasily, Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands oyunundaki gibi işlev gösterecekler. Yani verdiğiniz emri aynen yerine getirecekler, sizinle aynı anda ateş edecekler ve yere düştüğünüzde ayağa kaldırabilecekler. Bunun yanı sıra donanımsal ve fiziksel olarak cinsiyet, yüz, yüz detayları, göz ve saç rengi ve dövme dahil özelleştirebilecek ve birincil silahlarını kendiniz ayarlayabileceksiniz.

Ghost Recon: Breakpoint Resistance! Etkinliği Bu Hafta Başlayacak

v2.1.0 güncellemesinin yayınlanmasından bir gün sonra yani 16 Temmuz 2020 tarihinde yeni bir etkinlik de başlayacak. Yaklaşık iki hafta kadar sürecek olan Resistance! adı verilen bu etkinlik sırasında Nomad olarak Outcasts topluluğunu Sentinel güçleriyle olan mücadelelerinde destekleyici güç konumunda bulunacaksınız. Topluluğun karakollara saldırma, mahkumları kurtarma ve sağ kalmayı başarmış olanları hedef alan konvoyları ortadan kaldırmak gibi amaçları olacak ve siz de bu yolda onlara yardımcı olmak durumundasınız. Ayrıca etkinliğin size vereceği görevleri de yerine getirerek ana senaryonun geçtiği adadaki isyancı topluluğunun genişlemesinde de büyük rol oynamış olacaksınız. Eğer bu görevleri etkinlik bitmeden tamamlarsanız on dört kadar ödül kazanacaksınız. Etkinliği bitiminden sonra ise klasik olarak bütün görevler, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint oyununa sahip olan herkesin erişimine açılacak.

v2.1.0 güncellemesi ayrıca gözlemci modu ve eşya bırakma özelliğine ek olarak Ghost War için yeni içerik, Gunsmith sisteminde de birçok iyileştirme de sunacak. Bunun dışında Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint genelinde birçok hata çözümlemesi de söz konusu olacak.

Ubisoft tarafından yayınlanan yapay zeka takım arkadaşları ve Resistance! için yayınlanan fragmanları aşağıdan izleyebilirsiniz.