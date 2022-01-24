Ghost Recon Wildlands FPS Modu Yayımlandı

Ghost Recon Wildlands FPS modu çıktı. Oyuncular, söz konusu modu indirip kurarak popüler video oyununu first-person shooter (birinci şahıs nişancı) modunda oynayabilir. Açık dünya temasına sahip olan yapım için geliştirilen moda dair detaylar haberimizde.

Ghost Recon Wildlands FPS Modu Nasıl İndirilir?

İlk olarak First Person_plus Extras isimli modun sayfasını ziyaret edin.

Dosyayı indirebilmek için NexusMods üyeliğinize giriş yapmanız gerekiyor.

Açılan sayfada sağ üst köşede yer alan "Manual" butonuna tıklayın.

Günümüzde hâlâ popülerliğini devam ettirmeyi başaran Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands’i birinci şahıs nişancı oyununa dönüştüren bir mod geliştirildi. Dudes With Keyboards isimli kullanıcı ismine sahip olan mod yapımcısı, First Person_plus Extras isimli modu internet üzerinden yayımladı.

Ghost Recon Wildlands’in first-person shooter bakış açısısı ile oynanabilmesini mümkün hale getiren modu indirmek için uygulamanız gereken bazı adımlar mevcut. İlk olarak NexusMods web sitesindeki First Person_plus Extras isimli modun sayfasını görüntülemeniz gerekiyor.

Söz konusu modu indirmek için NexusMods üyeliğinize giriş yapmanız gerekiyor. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra modun sayfasında yer alan "Manual" butonuna tıklayarak indirme işleminin başlamasını mümkün hale getirebilirsiniz.

Ubisoft tarafından geliştirilen popüler video oyununun FPS modu için bir video da yayımlandı. Tavreth YouTube kanalı üzerinden yayımlanan video, 3 dakika 5 saniye uzunluğunda. Modun nasıl göründüğü hakkında bilgi sahibi olunabilmesine imkân tanıyan videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Ghost Recon Wildlands Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5-2400S 2.5 GHz ya daAMD FX-4320 4 GHz

RAM: 6 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX660 veya AMD R9 270X (2GB VRAM Shader Model 5.0)

Depolama Alanı: 50 GB kullanılabilir alan

Ghost Recon Wildlands Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versions only)

İşlemci: Intel Core i7- [email protected] 3.5 GHz veyaAMD FX-8350 4 GHz

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX970/GTX 1060 ya da AMD R9 390/RX480 (4GB VRAM Shader Model 5.0)

Depolama Alanı: 50 GB kullanılabilir alan

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