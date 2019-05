Ghost Recon: Wildlands için Devam Oyunu Geliyor Olabilir

Sizlerle geçtiğimiz hafta içerisinde paylaşmış olduğumuz haberimizde, Ubisoft'un bir şeyler karıştırdığından bahsetmiştik. Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands için yayınlanan güncellemelerden bir tanesinde bir şeylerin yolda olduğundan şüphelenmişken son yayınlanan güncellemede ise 9 Mayıs 2019 Perşembe günü TSİ 21:30 sıralarında Skell Technology tarafından düzenlenecek olan bir etkinliğin davetiyesiyle karşılaşmıştık. Bu davetiye de bize belirtilen tarih ve saatte bir şeylerin olabileceğini düşündürmüştü. Nitekim bu düşüncemiz boşa değilmiş. Twitter üzerinden paylaşım yapan Ubisoft, yeni bir duyurunun yolda olduğunu onayladı.

Eldeki ipuçları ile Skell Tech internet sitesine giriş yaptığımızda, bu şirketin kataloğu ile ilgili kısa bir tanıtım videosuna ulaşıyorduk. Bu videoya baktığımızda, ilk etapta yeni bir Watch Dogs oyununun duyurulabileceğini tahmin ediyorduk ama görünen o ki bu pek de ihtimal dahilinde değilmiş.

