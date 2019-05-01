Ghost Recon: Wildlands için Yeni Bir Senaryo İçeriği Gelecek

Geçtiğimiz Şubat ayı içerisinde yayınlanan Special Operations 4 güncellemesi sonrasında, Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands ile ilgili yeni bir gelişme yaşanmamıştı. Bu yüzden de sayfanın artık kapandığını düşünüyorduk ki Ubisoft yeni bir duyuru ile sayfanın henüz kapanmadığını açıkça gösterdi. Operation Oracle güncellemesi ile yeni bir senaryo içeriği geliyor.

2 Mayıs 2019 tarihinde, yani yarın yayınlanacak olan bu güncelleme, PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarında eş zamanlı olarak indirilebilecek. Operation Oracle içeriğinde iki yeni görev var. Ne var ki, bu operasyona erişim sağlayabilmek için öncelikle ana senaryodaki ilk görevi tamamlamış olmanız gerekiyor.

Hikayeye göre bir Skell Tech mühendisi La Unidad tarafından tutuklanmıştır. Operasyonun oldukça kritik olduğunu söylemek gerek; çünkü mühendisin korunması gereken hassas Birleşik Devletler endüstriyel sırları hakkında bilgisi var ve La Unidad bu sırların peşinde olacak. Biz ise herhangi bir bilgi aktarımı olmadan Skell Tech mühendisini kurtarmakla yükümlü olacağız.

Operasyonu tamamlamanız durumunda ise oyun içinde kullanabileceğiniz iki yeni ödülünüz olacak. Bunlardan bir tanesi, Walker'ın bilekliğini açarak gerçekleştirebileceğiniz Executioner CQC Finisher. Diğeri ise Walker dövmesi. Ayrıca Ubisoft Club üzerinden ilerleyen zamanlarda sahip olabileceğiniz Walker Icon görünümü de bir diğer ödülünüz olacak.

Operation Oracle ile ilgili fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands hafta sonunda ücretsiz oynanabilir olacak

Eğer yeni senaryo içeriği ilginizi çektiyse ama oyuna sahip değilseniz üzülmeyin. Fransız yayıncı, Free Weekend ile Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands oyununu 2 - 5 Mayıs 2019 tarihleri arasında oyuncuların ücretsiz erişimine açacak. Uplay, Xbox One ve PlayStation 4 platformlarında 2 Mayıs 2019 Perşembe günü, TSİ 17:00 başlayacak olan etkinliğe Steam kullanıcıları da TSİ 20:00 sıralarında katılım gösterebilecekler. Eğer PlayStation 4 sahibiyseniz, şu andan itibaren önyükleme yapabilirsiniz.

Son olarak, Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands oyunundan memnun kalmanız durumunda standart, Gold Year 2 ve Ultimate sürümlerinin PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarında % 70 indirimle satılacaklarını da söylemiş olalım.