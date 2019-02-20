Ghost Recon: Wildlands'in Special Operations 4 Güncellemesi Yolda

Tom Clancy's Ghost Recon serisinin yeni bir oyunu duyurulmadı. Bunda oyunun hayranların Wildlans oyununa olan ilgilerinde herhangi bir azalamanın olmayışının etkisi büyük. Ubisoft ise bu ilgiye karşılık olarak, oyunun ikinci yılında da yepyeni içerikler yayınlayarak güncel kalmasını sağlamaya devam ediyor. Şirket önümüzdeki hafta da yeni bir güncelleme ile karşımıza çıkacak. 27 Şubat 2019 tarihindeki Special Operation 4 güncellemesi dolu dolu gelecek.

Special Operation 4 güncellemesi, Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands oyununun ikinci yılının son ana güncellemesi olacak. Oyun için üçüncü bir yıl düşünülüyor mudur bilmiyoruz ama önümüzdeki hafta yayınlanacak olan son güncelleme ile ikinci yılı dolu dolu içeriklerle kapatacağız.

Ubisoft tarafından Wildlands sayfası üzerinden paylaşılan detaylara bakacak olursak; PvE ve PvP oyuncuları için yepyeni içerikler topluluk tarafından yapılan geri dönüşlere bağlı olarak yeni özellikler ve çok daha fazlası Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands oyununa eklenecek. Bunlardan ilki de yepyeni bir PvE modu olacak. Oyuncuların dayanıklılıklarını test edecek olan bu modu tamamladığınız anda da yeni bir kıyafet seti ile ödüllendirileceksiniz.

Yeni PvE modunun haricinde, PvP modu Ghost War için ek bir sınıf ve iki yeni harita, Year 2 Pass sahiplerinin yeni Ghost War sınıfına erken erişim hakkına ek olarak içeriğinde özelleştirme eşyaları ve yeni bir silahın bulunduğu ücretsiz bir paket, ana senaryo modunu ve Ghost Mode'u tek başınıza oynadığınız taktirde günün zamanını seçme özelliği, Battle Crate'lerin içeriğindeki Voice Line'ların ve karakter tepkilerinin Prestige Crate'lere taşınması, Prestige Crate'lerin düşme oranlarının modifiye edilmesi, Custom Match oluşturabilme ve belirtilen kriterlere göre Custom Match arama ve iki yeni PvP etkinliği Special Operations 4 güncellemesi ile iki yeni PvP etkinliği bizleri bekliyor olacaklar.

Ayrıca Challenge Seasons (Meydan Okuma Sezonları) da artık Daily Challenges (Günlük Meydan Okumalar) haline gelecek. Buna bağlı olarak da tek başınıza oynayacağınız bir meydan okuma, bir tane Task Force ve bir topluluk etkinliği sizi bekleyecek. Her hafta tamamlayacağınız belirli bir sayıdaki günlük meydan okumalar da size Prestige Crate'ler ve bir Battle Crate gibi ödüller kazandıracak.

Fransız yayıncı Ubisoft, Special Operation 4 güncellemesiyle ilgili daha fazla detay sunmuş değil ama yayınlanacağı zamana yaklaştıkça merak edilen tüm detaylar bizlerle paylaşılacak.