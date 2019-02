Ghost Recon: Wildlands'in Yeni Güncellemesi Bugün Geliyor

Tom Clancy's The Division 2, Assassin's Creed Odyssey ve Far Cry: New Dawn, şu an için Ubisoft gündemini bir hayli meşgul etse de 2017 yılı içerisinde satışa sunulmuş olan Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands, unutulmuş değil. Bolivya topraklarındaki uyuşturucu trafiğini kontrolü altında tutan Santa Blanca örgütünü çökertmek için tehlikeli bir maceraya atıldığımız oyun, çıkışının üzerinden iki yıl geçmiş olmasına rağmen, oyuncuların ilgisine karşılık olarak içerik bakımından zengin tutulmaya devam ediliyor. Geçtiğimiz hafta sizlerle haberini paylaştığımız Special Operations 4 güncellemesi, bugün PlayStation 4, PC ve Xbox One için yayınlanacak. Fransız yayıncı Ubisoft, güncelleme ile gelecek yenilikleri açıkladı.

İlk olarak, oyuna bir yeni PvP modu, iki de PvP etkinliği ekleniyor. PvE modunun adı Guerrilla olacak. Bu mod, aşina olduğumuz hayatta kalma modunun Ghost Recon: Wildlands versiyonu diyebiliriz. Beraberinizdeki üç arkadaşınızla birlikte, üzerinize akacak yirmi beş dalgalık Cartel ve Unidad birimlerine karşı hayatta kalmaya çalışacaksınız. Her bir dalgadan sağ kurtulduğunuzda XP, aşama puanı ve prestij kredisi kazanacaksınız. Tüm dalgalardan sağ kurtulduğunuz ilk seferde de özel bir teçhizat setiniz olacak. PvP etkinlikleri ise radyasyon yüzünden aynı yerde kalmamanızın gerekeceği Danger Zones ve sadece tabanca kullanımına izin verilen Arms Race olacak.

Special Operations 4 güncellemesi ile artık Ghost War modunda, belirleyeceğiniz oyun modu, harita, tur zaman limiti, başlangıç saati, hava koşulu, dost ateşi, gerçekçi şarjör doldurma gibi kriterlere göre karşılaşma aramak da mümkün olacak. Ghost War moduna ayrıca, Support sınıfı için şok mayınlarını vurabilen Drone konuşlandıran Sapper adı altında yeni bir asker, Gas Station ve Airbase olmak üzere iki yeni harita daha ekleniyor.

Year 2 Pass sahiplerine ek bir ücret ödemeden erişim sağlayabilecekleri Active Duty Pack içeriği gelecek. Bu içerikte yeni bir silah kamuflajı, yeni bir hafif makineli tüfek ve yüz koruması yer alıyor. Year 2 Pass sahibi olmayan kullanıcılar ise bu içeriğe 6 Mart 2019 tarihinde erişim sağlayabilecekler.

Ubisoft tarafından paylaşılan detayların devamına bakacak olursak, yeni güncelleme ile Challenge Seasons, yerini Daily Challenges sistemine bırakacak. Bu sistem ile tek başınıza tamamlayabileceğiniz üç günlük görev, bir Task Force görevi ve bir topluluk meydan okuması sizi bekliyor. Eğer her hafta belirli oranda günlük meydan okumayı tamamlarsanız, Prestige Crate'ler ve bir Battle Crate gibi ek ödüller de kazabileceksiniz.

Son olarak, 1 Nisan 2018 ile 31 Mart 2019 tarihleri arasında oyuna giriş yapmanız durumunda Ubisoft Club üzerinden açabileceğiniz Voice Line paketi, karakter tepkileri ve XP takviyeleri gibi eşyalara ek olarak, The Division 2 ses kayıtları, içeriğinde yeni silahların, kurşun geçirmez yeleklerin ve bir silah kamuflajının olduğu Frontline Pack içeriği, içinden otuz yeni eşyanın çıkacağı Battle Crate'ler, Prestige Crate'lerin düşme oranında yapılan değişiklikler, bağımsız olarak alınabilecek yeni silahlar ve ana senaryo modunda günün zamanını ayarlayabilme imkanı Special Operations 4 güncellemesinin getireceği diğer yenilikler olacaklar.