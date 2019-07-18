Ghost Recon: Wildlands'in Yeni Modu Mercenaries

Ubisoft, Ghost Recon serisinin yeni oyunu Ghost Recon: Breakpoint için çalışmalarına son hızla devam ediyor olsa da bir önceki oyunu unutmuş değil. Bugün yayınlanan yeni Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands güncellemesi ile Mercenaries modu geliyor.

Sekiz kişiye kadar destek sunulacak olan PvPvE modunda herkes tek başına olacak. Hedef ise yardım çağrısında bulunduktan sonra kurtarma helikopterine ilk binen oyuncu olmak.

Başlangıçta uzun menzilli silahınız, teçhizatınız veya eşyanız olmayacak. Harita üzerindeki tahliye noktasını görebilmek için üç radyo vericisini etkinleştirmeniz gerekiyor ama bunun öncesinde vericilerin konumlarıyla ilgili bilgilere ulaşmalısınız. Aynı bilgilere diğer oyuncular da ulaşmaya çalışacağından dolayı onlarla mücadele etmeniz gerekecek. Eğer bu mücadele esnasında ölürseniz her şeyinizi kaybedeceksiniz.

Her üç radyo vericisini de etkinleştirmeniz durumunda ise bir helikopter tahliye bölgesine doğru yola çıkacak. Helikopter iniş yaptıktan sonra bu bölgeyi herkes görebilecek. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi ilk binen oyuncu kazanmış sayılacak.

Mercenaries modu yeni bir sağlık ve zırh sistemi ile gelecek. Aldığınız zırha göre bir zırh çubuğu görünecek ve zırhınız düşmanınızın kullandığı silahın deliş gücüne göre alacağınız hasarı engelleyecek. Yeni sağlık sisteminde ise hasar aldığınız zaman sağlık seviyeniz yavaş yavaş düşmeye başlayacak. Eğer yaralanırsanız sağlık paketi, sargı bezi ve enjektör toplayarak iyileşebileceksiniz.

Son olarak, ilk karşılaşmayı tamamlamanız durumunda teşekkür hediyesi olarak Lone Wolf kostümü kazanacaksınız. Bu kostümle birlikte galibiyet sayınıza göre ödüller kazanacaksınız.