Ghost Story Games'in Oyunu Simülasyon Türünde Olacak

Uzun zamandır sesi soluğu çıkmayan Ghost Story Games çatısı altında neler oluyor bilmiyoruz ama yeni oyun için çalışmalar devam ediyormuş gibi görünüyor. Resmi herhangi bir duyuru yapılmamış olsa da oyunun türünün simülasyon olacağı ortaya çıktı.

BioShock Infinite oyununun çıkışı sonrasında, 2014 yılı içerisinde Irrational Games stüdyosunun kapanacağı haberini almıştık. Bu haberden üç yıl sonrasında ise Irrational Games stüdyosunun Ghost Story Games olarak isim değiştirdiğini ve Başkan ve Yaratıcı Yönetmen Ken Levine ve beraberindeki on iki eski çalışan ile yollarına devam ettikleri müjdelenmişti. Bununla birlikte hikaye anlatımına odaklı deneyimler sunması amaçlanan oyunlar üzerinde çalışılacağı belirtilmişti.

Her ne kadar Ken Levine fikirlerinden bahsetmiş olsa da bu zamana kadar yeni bir şey duymamıştık. Ne var ki, yakın bir zaman önce Ghost Story Games stüdyosunun en azından ne tür bir oyun üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Halen Take-Two Interactive çatısı altında ve kırktan az sayıda kişinin çalıştığı geliştirici stüdyo Sinematik Hikaye Anlatımı Senaristi pozisyonu için uygun kişi veya kişiler arıyor.

İş ilanının detaylarına bakıldığında ise bu oyunun simülasyon türü bir oyun olacağı söyleniyor. Uygun adayda aranan özellikler ise güçlü hikaye anlatımı ve / veya görev tasarımı ile tanınan en az bir oyunun geliştirici kadrosunda yer almış olması, Unreal Engine 3 veya Unreal Engine 4 deneyiminin olması ve nişancı, simülasyon ve / veya aksiyon içerikli rol yapma oyunu tasarlama konusunda doğrudan bilgisinin olması gerekiyor.

Bu gizemli oyun geliştirilme aşamasında mı bilmiyoruz ama en kısa zamanda yeni bir bilgi edinmeyi canı gönülden istiyoruz. Umarız fazla beklemek durumunda kalmayız.