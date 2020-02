Ghostrunner için Yeni Oynanış Videosu Yayınlandı

PAX East 2020 festivali kapsamında Ghostrunner için yeni bir oynanış videosu yayınlandı.

Ghostrunner, All In! Games ve One More Level tarafından GamesCom 2019 fuarı sırasında duyurulmuştu. Küresel bir felaket sonrasında The Architect tarafından inşa edilen kule şeklindeki bir şehirde yaşamaya mahkum olan insanlık, The Keymaster yönetimi altındadır. Kendilerine çocukluktan verilen implant'lara göre değer gören insanlar, buna bağlı olarak da sosyal açıdan kategorize edilerek yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar.

Siz ise Ghostrunner oyununda bir siber savaşçı rolünde olacaksınız. Sahip olduğunuz teknoloji nedeniyle av konumunda olduğunuzu öğrenmenizden sonra, zamana karşı bir yarış başlayacak. Hem normal boyutta hem de sanal gerçeklik boyutunda savaşarak kule şeklindeki şehre tırmanacaksınız. Bu tırmanışınız sırasında da çeşitli sırları ortaya çıkartacaksınız.

Toplamda altı dakikadan biraz uzun olan oynanış videosunda, Ghostrunner oyununun Dishonored ve Mirror's Edge oyunlarının karışımı hissiyatı yarattığını görebiliyoruz. Düşmanlarınızı gizlilik ile öldürüp duvarlarda yürüyebiliyorsunuz. Ayrıca ana karakterimizin Sensor Boost adı verilen zamanı yavaşlatma yeteneği de var. Bu yetenek bilhassa aksiyonun yüksek dozajda olacağı çatışmalarda hayat kurtarıcı olacakmış gibi görünüyor. Mesela videoda da gördüğünüz gibi havalandırmadan bu yetenek sayesinde rahatça geçilebiliyor. Parkur sisteminin de göz doldurduğunu söylemeden geçmemek lazım.

PC, PlayStation 4 ve Xbox One için geliştirilmekte olan Ghostrunner oyununun yeni oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.