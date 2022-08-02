Gibi Dizisinin 3. Sezon Yayın Tarihi Açıklandı

Exxen'in sevilen ve pek çok insanın takdirini kazanan komedi dizisi Gibi'nin 3. sezonu hakkında merakla beklenen bir gelişme yaşandı. Sevilen birçok ismin başrolünde bulunduğu dizinin 3. sezonunun geleceği açıklanmıştı. Bugünse o tarih ortaya çıktı.

En son geçtiğimiz Mart ayında 2. sezonu tamamlanan dizinin 3. sezonunun da geleceği açıklamıştı. İlk 2 sezonunda olduğu gibi yeni sezonunda da Exxen ekranlarında seyirciyle buluşacak yapımda 3 arkadaşın başına gelen komik olaylar işleniyor.

Gibi 3. Sezon Ne Zaman Gelecek?

Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi'nin senaristliğini üstlendiği sevilen Exxen dizisinin 3. sezonunun çekimlerine başlandı ve yeni sezonun 7 Ekim 2022 tarihinde yayınlanacağı açıklandı.

Gibi Dizisi Konusu

Yılmaz ve İlkkan'ın sürekli olarak birbiriyle didiştiği dizide arkadaşlıklarının en önemli özelliği sıradan hayatlarını altüst edecek bir şeyler yapmayı her zaman becerebiliyor olmalarıdır. Küçücük olayları inanılmaz bir ustalıkla büyüten bu ikili, işleri saç baş yolduracak seviyeye getirebiliyorlar.