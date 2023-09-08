Gibi 5. Sezon Geliyor mu? Feyyaz Yiğit'ten Paylaşım Geldi!
Exxen'in sevilen içeriklerinden Gibi'nin 5. sezonuna dair Feyyaz Yiğit'ten paylaşım geldi. İşte detaylar!
Exxen'in en sevilen içeriklerinden biri olan Gibi dizisinin 5. sezonuna dair bir süredir söylentiler dolaşıyordu. Bugün Feyyaz Yiğit merakla beklenen müjdeli haberi verdi.
Başrollerinde Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan gibi önemli isimlerin yer aldığı Gibi dizisi, uzunca süredir Exxen'in en popüler içeriklerinden biri konumunda. 4. sezonunun tamamlanmasının ardından pek çok izleyici 5. sezonun gelip gelmeyeceğini merak ediyordu.
Gibi 5. Sezonuyla Exxen Ekranlarına Geri Dönüyor
Şahsi Instagram hesabı üzerinden bir hikâye paylaşan Feyyaz Yiğit'in paylaştığı hikâyede "GİBİ 5" adında bir klasör görünüyor. Bu da dizinin 5. sezonunun geleceğini doğrular nitelikte.
Henüz 5. sezona dair resmî bir açıklama ve yayın tarihi ne yazık ki bulunmuyor ama bu paylaşımla birlikte yeni sezona dair daha net gelişmeler öğrenmemiz oldukça yakın.
Exxen Dizileri, Exxen'de Neler Var?
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Peki sizin Gibi'nin 5. sezonundan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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