Gıda Takviyesi Satışları Patladı: Fazlası Zehir Etkisi Yapabilir!

Vitamin, bağışıklık güçlendirici, çinko ve propolis gibi gıda takviyesi satışları özellikle yeni tip koronavirüs salgını döneminde çok ciddi oranda arttı. Adana Eczacı Odası (ADEO) Başkanı Mürsel Yalbuzdağ, dozunda kullanılmayan her şerin insan için zehir etkisi yapabileceğini söyleyerek vatandaşları uyardı.

Gıda Takviyesi Satışları Neden Arttı?

Yeni tip koronavirüs salgını etkisini sürdürürken çok sayıda vatandaş, bağılıklıklarını güçlendirmek için birtakım yöntemler uygulamaya devam ediyor. Birçok insan, bağışıklığını güçlendirmek adına vitamin, bağışıklık güçlendirici, çinko ve propolis gibi takviye gıdalar kullanıyor. Peki, takviye gıdalar zararlı mı? ADEO Başkanı Mürsel Yalbuzdağ, bu tarz ürünlerin uzman tavsiyesi ile kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

Bazı kişilerin beslenme bozukluğu veya yaşam tarzından dolayı vitamin veya mineralleri dışarıdan almak zorunda kalabileceğini söyleyen Yalbuzdağ, bunun gelişigüzel tavsiyeler ile yapılmaması gerektiğini belirtti ve gıda takviyelerinde kimyasalların da yer aldığını ifade etti.

Mürsel Yalbuzdağ, yaptığı açıklamada, “İlaçlarda olduğu gibi kimyasal içeren ürünlerde önemli bir nokta vardır. Dozunda kullanılmayan her şey zehir etkisi yapabilir. Bu yüzden kullandığımız takviye edici gıdanın dozuna, yan etkilerine dikkat etmeliyiz. Ayrıca kullandığımız bir ilaç ya da kronik bir rahatsızlığımız varsa hekimimize belirtmeliyiz. Bu ürünleri kullanırken hekime ya da eczacıya danışılması önemlidir” dedi.

Yalbuzdağ, “Pandemi döneminde bilgisi olmayan birçok kişi internet üzerinden tavsiyeler yapıyor. Bunlara kapılıp hareket etmemeliyiz. Vücudumuzda eksik yoksa beslenmemize dikkat etmemiz yeterlidir. Dışarıdan alınacak bir tablet ile her şeyin iyi olmasını beklememek gerekir. Tabii ki kararında kullanılırsa faydası vardır. Yeter ki dozunu aşmayalım” şeklinde konuştu.

COVID-19 salgını ortaya çıkması ile beraber C ve D vitamini, çinko ile propolis içerikli ürünlere talebin ciddi oranda arttığını belirten Eczacı Emine Berat Demirci, vatandaşların aktioksidan etkinliği yüksek olan takviye ürünlerine yöneldiğini ifade etti ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Salgın sonrası virüs korkusuyla birlikte talep yüzde 60 oranında arttı. Fiyatlarda ise olması gerekenden fazla bir yükselme yaşanmadı. Bu ürünlerin yerinde kullanımı insan vücuduna faydalıdır. Fakat fazla kullanılmasını doğru bulmuyoruz. Örneğin C vitaminini fazla alırsanız böbreğinizde taş yapar. D vitamininde dozu aşarsanız karaciğerinize zarar verebilir. Günlük dozları aşmadan doktor ve eczacı tavsiyesiyle kullanmak önemlidir.”