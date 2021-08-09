Gigabyte Siber Saldırı Mağduru Son PC Donanım Üreticisi Oldu

Gigabyte siber saldırı mağduru olan son teknoloji şirketlerinden biri oldu. Bilgisayar korsanlarının yeni hedefi haline gelen şirket, son aktarılan bilgilere göre fidye yazılım saldırısına uğradı. Şirketten saldırı hakkında ilk açıklama geldi.

Son zamanlarda fidye yazılım saldırılarının odak noktasında olan şirketler sadece Acer ve Apple ile sınırlı olmadı. Bleeping Computer ve United Daily News tarafından paylaşılan bilgilere göre Gigabyte, 3 Ağustos ile 4 Ağustos arasında bilgisayar korsanları tarafından fidye yazılım saldırısına uğratıldı. Saldırı sonrasında yardım sayfasına ve diğer bazı sayfalara erişim sağlanamıyor.

Şirket, söz konusu saldırıdan sadece BT altyapısının zarar gördüğünü ve birkaç sunucunun etkilendiğini belirtti ancak Tayvan merkezli şirketin uğradığı saldırının zannedilenden çok daha kötü olabileceğine dair ipuçları da var.

Gigabyte Siber Saldırı İçin Fidye Ödeyecek mi?

Bleeping Computer'ın kaynakları, RansomEXX saldırısı ile 112 GB'lık hassas veri çalındığını iddia etti. Gigabyte, kolluk kuvvetleri ile iletişime geçtiğini ifade ederken bilgisayar korsanlarının istediği fidyeyi verip vermeyeceği hakkında bilgi paylaşmadı.

RansomEXX'in arkasındaki siber suçlular, yasa dışı faaliyetlerine ilk olarak 2018 yılında başladı ve 2020 yılında ise yazılımın hedefini daha da büyüdü. Yazılım ile Brezilya hükûmeti ve Teksas Ulaştırma Bakanlığı da dahil olmak üzere birçok yere saldırıldı ve saldırılar şirketler açısından giderek daha yıkıcı hale geliyor. Yazılımın Acer ve Apple tedarikçisi Quanta'ya düzenlenen saldırıda kullanılan REvil yazılımı ile bağlantılı bir hacker grubu ile bir bağlantısı olduğu düşünülmüyor.

Teknoloji şirketlerinin bu tür saldırılarla giderek daha sık karşılaşmasının ve bilgisayar korsanları için daha cazip hedef haline gelmesinin ana nedeni sadece büyük miktarda fidye ödeyebilmeleri olarak değil aynı zamanda sahip olduğu bilgilerin bilgisayar korsanlarına kazandıracağı para olarak görülüyor.

Saldırıların gidişatına bakılacak olduğunda düzenlenen saldırılar her geçen gün daha endişe verici bir boyut alıyor. Büyük şirketlere yönelik düzenlenen saldırılar özellikle salgının başından bu yana büyük ölçüde arttı. Çoğu siber saldırının finansal hasarı kısa vadeli olsa da bu tür saldırılar ne yazık ki bazı büyük şirketler için uzun vadeli hasarlara yol açabiliyor.