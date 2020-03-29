Gigafactory Personel Sayısı Neredeyse Sıfırlandı

Tesla da koronavirüs salgınından etkilenen şirketler arasında. Endüstri Merkezi'nden gelen bir güncellemeye göre COVID-19 sebebiyle elektrikli otomobil üreticisi Tesla personel azaltacak.

Şirketin gündemindeki fabrika Gigafactory büyük bir sanayi parkında bulunuyor. TRIC olarak bilinen 107 bin dönümlük bu sanayi parkı; Tesla Gigafactory’nin yanı sıra Google, Switch, Walmart dağıtım merkezi ve PetSmart'ı da içinde barındırıyor.

Gigafactory zor durumda

Konuyla ilgili Tesla’dan henüz bir açıklama gelmezken haberin doğruluğu hakkında çeşitli yorumlar devam ediyor. Büyük bir ihtimalle doğru olduğunu söylemek mümkün.

Burada yer alan bütün şirketlerin COVID-19'u oldukça ciddiye aldığı ve önemli operasyonları sürdürürken belirlenen yönergelere uymak için uygulanan önlemleri düzenli olarak güncellediği söyleniyor.

Bütün bu olan önlemler, çalışanların ateşlerini kontrol etmek, merkezi erişim oluşturmak, uzaktan çalışmaya izin vermek ve iş istasyonları arasında mesafe yaratmak önemli. Panasonic de muhtemelen yakında benzer bir politika izleyecek.