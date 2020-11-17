Gilead Türkiye’den endişe verici Remdesivir açıklaması yapıldı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, son dönemde Türkiye’ye yasa dışı yollardan Remdesivir içerdiği iddia edilen ve sahte olma olasılığı oldukça yüksek ürünlerin girdiği belirtildi. Firma, ülkeye yasa dışı yollardan giren bu ilaçların karaborsada satıldığı bilgisini aldıklarını açıkladı.

Gilead Türkiye Remdesivir Açıklaması

Gilead Türkiye, Remdesivir’in Sağlık Bakanlığı’na bağışlanan adetler dışında başka bir tedarikinin bulunmadığını duyurdu. Firma tarafından yapılan Remdesivir açıklamasında, "Ülkemizde Remdesivir’in Sağlık Bakanlığı’na bağışlanan adetler haricinde başka bir tedariki bulunmamaktadır. Son dönemde Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilmeyen, Remdesivir içerdiği iddia edilen sahte olma olasığı yüksek ürünler ülkemize yasa dışı yollardan girmiştir. Bu ürünlerin Veklury ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır ve de kullanılmaları tehlikeli olabilir" ifadelerine yer verildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Covid-19’un tedavisi için Gilead tarafından geliştirilen etkililiği kanıtlanmış ve onaylanmış ilk ve tek antiviral molekül olan Remdesivir’in orijinal ticari marka ismi Veklury’dir. Veklury, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Japonya, Kanada, Avustralya, Tayvan, Singapur, BAE, İsrail, Hong Kong ve Hindistan gibi dünya genelinde 50’nin üzerinde ülkede ruhsatlandırılmıştır” ifadeleri kullanıldı. Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi: