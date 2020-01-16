Gio Corsi'nin Yeni Adresi iilFonic Stüdyosu Oldu

Sizlerle daha önceden paylaşmış olduğumuz haberimizde, Küresel İkinci Parti Oyunlar Başkanı Gio Corsi'nin Sony Interactive Entertainment sayfasını kapattığını aktarmıştık. Corsi, yakın bir zaman önce IllFonic stüdyosuna katıldığının duyurusunu yaptı.

Deneyimli ismin stüdyodaki pozisyonu, Baş Ürün Sorumlusu olarak belirlenmiş. Anlaşma sonrasında bir basın bildirisi yayınlayan Corsi, "Buradaki ekibin tutkusundan, coşkusundan ve kendilerini adamışlıklarından son derece etkilendim, şu an üzerinde çalıştıkları yapımlardan bahsetmeye gerek yok." yorumunda bulundu ve devam etti. "IllFonic ekibini yeni fikirler ve yöntemler için cesaretlendirirken onlar için gerçekten bir tamamlayıcı olacağımı hissediyorum."

Öte yandan, yaşanan bu gelişme ile IllFonic stüdyosunun SIE tarafından yayınlanacak olan Predator: Hunting Grounds dışında daha başka projelerinin olduğu da ortaya çıktı. Colorado, Washington ve Texas ofislerinde geliştirilmekte olan bu projelerin başlangıçlarından bitişlerine kadar olan süreci Üretim ve Pazarlama ve İletişimler departmanlarını yöneterek Baş Ürün Sorumlusu Gio Corsi denetleyecek.

Bunların yanı sıra Corsi, yeni iş fırsatları araştıracak ve IllFonic stüdyosunun yapımları için beklentileri belirleyecek ve yönetecek.

PlayStation 4 ve PC için geliştirilmekte olan Predator: Hunting Grounds, 24 Nisan 2020 tarihinde satışa sunulacak.