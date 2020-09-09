Gionee M12 Pro Tanıtıldı! İşte Gionee M12 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Çin merkezli Gionee firması, orta seviyede konumlanan yeni akıllı telefon modeli M12 Pro'yu tanıttı. Gionee firması tarafından gerçekleştirilen tanıtım ile birlikte M12 Pro teknik özellikleri ve fiyatı belli oldu. 6 GB RAM ve 4000 mAh batarya kapasitesine sahip olan Gionee M12 Pro modeli uygun fiyatı ile dikkat çekiyor. Etkileyici bir tasarıma sahip olan Gionee M12 Pro, bugün itibarıyla Çin'de satışa sunuldu. İnce çerçevelere sahip olan Gionee M12 Pro özellikleri ve fiyatı ile ilgili detaylar haberimizde.

Gionee M12 Pro Özellikleri

6.2 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Gionee M12 Pro, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1520 x 720 piksel çözünürlük sunuyor. Su damlası çentikli tasarımı ile dikkat çeken Gionee M12 Pro modelinin ekranında parmak izi okuyucusu yer alıyor. Cihazda 3.5 mm kulaklık girişinin de yer aldığı belirtildi.

Gücünü MediaTek firması tarafından geliştirilen Helio P60 işlemcisinden alan Gionee M12 Pro modeli, 6GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip. 4000 mAh batarya kapasitesine sahip olan Gionee M12 Pro modeli Android 10 işletim sistemi ile birlikte geliyor. Gionee M12 Pro sahip olduğu çift stero hoparlör ile dikkat çekiyor.

Gionee M12 Pro modelinin arka kısmında kare şeklinde dörtlü kamera dizilimi olduğu görünüyor ancak cihazda üç adet sensör yer alıyor. Cihazın arka kısmında 16MP çözünürlüğünde ana kamera, ultra geniş açılı kamera, makro kamera olmak üzere toplamda üç adet sensör bulunuyor. Bu kameralar ile ilgili ayrıntılı bir bilgi bulunmuyor. Dördüncü sensörün ise sadece dekoratif amaçlı konulduğu ifade ediliyor. Cihazın ön yüzeyinde ise 13MP çözünürlüğünde pop-up kamera bulunuyor. Micro SD desteğine sahip olan Gionee M12 Pro modelinin bağlantı seçenekleri arasında 4G LTE, çift SIM, Wi-Fi ve Bluetooth 4.0 bulunuyor.

Gionee M12 Pro Fiyatı

Uygun fiyatı ile dikkat çeken Gionee M12 Pro, bugün Çin'de 700 RMB yani yaklaşık 102 dolar fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Gionee'nin yeni akıllı telefon modelinin diğer ülkelerde de satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz bilinmiyor. Cihaz ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.