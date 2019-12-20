Giresun'da Savunma Sanayi için Drone Fabrikası Kuruluyor

Yerli teknoloji hamlelerine bir yenisini daha ekleyen Türkiye, artık savunma sanayi için kendi drone'larını üretecek. Silahlı, radarlı veya gözlem yeteneklerine sahip şekilde üretilecek olan drone'lar için Giresun'da fabrika açılmaya karar verildiği belirtildi.

Giresun'un Bulancak ilçesinde bulunan Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulacak olan fabrikayla birlikte askeri alanda yerli drone'lara yer verilecek. İlk aşamada silahlı ve silahsız olarak kategorilendirilen drone üretimi için tahsis edilen 5 dönümlük alanda fabrika inşaatına başlandı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan 2. OSB Başkan Vekili ve Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, fabrikanın kısa sürede tamamlanarak 2020 yılı içerisinde drone üretmeye başlayacağını aktardı. Yakar'ın ifadeleri şu şekilde:

"Faaliyete geçen 7 firmayla şu anki istihdamımız bin 500-2 bin civarındayken, toplamda faaliyete geçecek 29 firmamızla istihdam rakamları 5-6 binlerin üzerinde olacaktır. Yine geçtiğimiz günlerde TPM Asansör isimli firmaya yaklaşık 6 dönümlük yer tahsisi gerçekleştirdik"

Giresun'da oluşturulacak fabrikada üretimi yapmayı planlayan Drone Tech Savunma Sanayi AŞ ise çalışmalarına devam ediyor. Alanında uzman kişileri işe alan ve askeriye ile uyumlu olması adına anlaşmalar sağlayan firmanın bölge ekonomisine ve istihdamına büyük katkı sağlayacağı düşünülüyor.