Girişimci Kadınlara Özel Dijital Pazar Yeri Etkinliği Başlıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Habitat Derneği ve Türk Telekom ortaklığında yürütülen Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay Projesi Dijital Pazar Yeri başvuruları başladı.

Dijital Pazar Yeri Etkinliği Başvuruları Başladı

Kadınların toplumdaki yerini güçlendirmek, ekonomiye katılımını teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında dijital pazarlama alanında kendini geliştirmek isteyen girişimci kadınlar, kendi hikayelerini anlatmak üzere online olarak gerçekleştirilecek etkinlikle bir araya gelecek.

Etkinlikte kadınların hem ürünlerinin internette görünürlüklerinin artırılması hem de üretici kadınların hikayelerinin başka kadınlara da ilham vermesi amaçlanmakta.

İlk olarak 7 Kasım 2020 tarihinde 10 girişimci kadının hikayesini anlatma fırsatı yakaladığı Dijital Pazar Yeri etkinliğinde el emeği ürünlerin ve üreticisi girişimci kadınların tanıtımına ek olarak, mesafelere rağmen girişimci kadınların birbirini desteklemesi, bilgi ve tecrübelerini paylaşmaları ve birbirlerine ilham vermeleri sağlanmıştı.

Dijital Pazar Yeri buluşmalarına el emeği ürünlerini sergilemek isteyen ve hikayelerini diğer kadınlarla ilham vermek üzere paylaşmak isteyen girişimci kadınlar 21 Şubat 2021’e kadar burada yer alan bağlantıya tıklayarak başvuruda bulunabilir.

Dijital Pazar Yeri Etkinliği Başvuru Kriterleri

Dijital Pazar Yeri etkinliğine başvurmak için bazı şartlar bulunuyor. Bu başvuru şartları şu şekilde: