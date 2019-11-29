Girişimciler Big Bang Start-up Challenge'da Buluştu! Rekor Kırıldı

Big Bang Start-up Challenge'da bu yıl büyük bir rekora imza atıldı. İTÜ Çekirdek’in her yıl yeni girişimlerin en iyilerini belirlediği Big Bang Start-up Challenge’da yeni bir rekor kırıldı.

52 Milyon TL'ye Ulaşıldı

Her yıl yüzlerce girişimin başvurduğu, bu yıl ilk kez Türkiye dışında 30 farklı ülkeden de başvuru alındığı İTÜ Çekirdek’in final etkinliği, Uniq İstanbul’da yoğun bir katılımla gerçekleşti. Scale-up mottosuyla yola çıkan Big Bang’te sahneye çıkmaya hak kazanan 20 finalist ve fuaye alanında yer alan bazı yarı finalist gruplar ile ikinci tur yatırımlarını alan İTÜ Çekirdek girişimleriyle birlikte 52 milyon TL’lik kaynağa ulaşıldı. 52 milyon TL’nin yaklaşık 48 milyon TL’si yatırım olarak girişimcilerle buluştu.

Etkinliğe katılan T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır yaptığı açıklamada şunları söyledi: