Girişimciler Big Bang Start-up Challenge'da Buluştu! Rekor Kırıldı

Big Bang Start-up Challenge'da bu yıl büyük bir rekora imza atıldı. İTÜ Çekirdek’in her yıl yeni girişimlerin en iyilerini belirlediği Big Bang Start-up Challenge’da yeni bir rekor kırıldı.
52 Milyon TL'ye Ulaşıldı
Her yıl yüzlerce girişimin başvurduğu, bu yıl ilk kez Türkiye dışında 30 farklı ülkeden de başvuru alındığı İTÜ Çekirdek’in final etkinliği, Uniq İstanbul’da yoğun bir katılımla gerçekleşti. Scale-up mottosuyla yola çıkan Big Bang’te sahneye çıkmaya hak kazanan 20 finalist ve fuaye alanında yer alan bazı yarı finalist gruplar ile ikinci tur yatırımlarını alan İTÜ Çekirdek girişimleriyle birlikte 52 milyon TL’lik kaynağa ulaşıldı. 52 milyon TL’nin yaklaşık 48 milyon TL’si yatırım olarak girişimcilerle buluştu.
Etkinliğe katılan T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Bugün Türkiye’de, 80’nin üzerinde Teknopark’ta, 5 binden fazla teknoloji geliştiren şirketimiz ve girişimimiz var. Özel sektörün AR-GE ve tasarım merkezlerinin sayısı bin 500’ü aşmış durumda. 2018 yılı AR-GE ve yenilik istatistiki verilerine göre, AR-GE’ye ayırdığımız payın bir önceki yıl olan 2017 ile karşılaştırdığımızda memnuniyetle artmış ve yüzde 1 barajını aşmış olduğunu görüyoruz. Hedefimiz ise bunu çok daha ileriye taşımak. Rakip ülkelerdeki gibi AR-GE’ye milli gelirden yüzde 3 ile yüzde 4 arası pay ayırabilmeyi ümit ediyoruz. Bütün hedefimiz Türkiye’den küresel düzeyde milyon dolarları aşmış girişimler çıkarmak"