Gişe Rekorları Kıran Marvel Filmleri Neden Oscar Kazanamıyor?

2008 yılında Iron Man ile izleyicilerine merhaba diyen Marvel Sinematik Evreni, aradan geçen 10 senede birbirinden ikonik filmlerin altına imza atmasına rağmen, şu ana kadar bir kez bile Oscar kazanamadı. Konuyla ilgili konuşan Marvel Studios başkanı Kevin Feige, bir salon dolusu heyecanlı hayranı, Oscar'ı kazanmaya tercih ederim dedi.

Marvel evrenindeki filmlerin, dünya çapında 13,5 milyar dolardan fazla gişe hasılatına ulaşmasıyla eşi benzeri görülmemiş bir başarının sahibi olan Marvel Studios, son 10 yıldaki bu muazzam ilerleyişini Avengers: Infinity War ile taçlandırdı.

1,8 milyar dolardan fazla kazanarak, toplamda 1,519 milyar dolar hasılat elde eden serinin ilk filmi The Avengers’ı geride bırakan Infinity War ile 1.3 milyar dolar gişe hasılatı elde eden Black Panther Marvel’ın bu seneki amiral gemileri oldu.

Peki, tüm bu rekorların ve hayal edilmesi dahi güç olan başarıların altına imza atan Marvel evreni neden tek bir Oscar dahi alamadı?

Spor ceketi ve şapkasıyla sinema tarihinin en büyük franchise'ını yaratmayı başaran Marvel Studios başkanı Kevin Feige’ın bu konu hakkında söyleyecekleri var. Hollywood Reporter ’a konuşan usta isim, Marvel filmlerinin son 10 yılda gişe rekorları kırmasına rağmen ödül konusunda yaşadığı eksikliği kabul etti.

Feige, buna rağmen ödül kazanmanın ötesinde çok daha önemli bir şeye dikkat çekerek şu ifadeleri kullanıyor:

Belki görsel efektleri, uçan insanları, uzay gemilerini veya milyar dolarlık hasılatları görmezden gelmek kolay olabilir. Çünkü bir bakıma zaten ödüllendirilmiş gibi hissediyorsunuz. Alfred Hitchcock asla en iyi yönetmen ödülünü kazanamadı. Dolayısıyla ödül kazanmak güzel olabilir ancak her şey demek değil. İşte bu yüzden bir salon dolusu heyecanlı hayranı, ödül kazanmaya tercih ederim.”

Feige’ın da belirttiği gibi, sanal açıdan Oscar kazanamamış birçok kaliteli ve efsane diyebileceğimiz film bulunuyor. Keza gişe hasılatı da bunda bir kıstas değil. Zira Gelmiş geçmiş en yüksek hasılata sahip 50 filmden sadece 3’ü en iyi film Oscarına sahip olabildi: Titanic, Forrest Gump, ve Lord of the Rings: The Return of the King. Benzer şekilde, Orson Welles, Alfred Hitchcock, Richard Burton, Cary Grant ve Greta Garbo gibi efsane yıldızlar da bir kere dahi Oscar’ı kucaklayamadı.

Ancak Marvel evreninin makus kaderi, Ryan Coogler'ın yönettiği Black Panther ile değişebilir. Başrolünde Chadwick Boseman’ın yer aldığı film, gişe rekorları kıran bir Marvel filminden çok daha büyük anlamlar taşıyor.

Marvel'ın ilk siyahi süper kahramanı olan Black Panther, çoğunlukla siyahilerden oluşan oyuncu kadrosuyla Hollywood'un yıllardır süre gelen ön yargılarını parçalayarak, çok geniş bir kitleye hitap etmeyi başardı.

Bakalım Marvel, yıllardır beklediği ilk Oscar’ına Wakanda’nın Kralı ile ulaşabilecek mi? Bekleyip göreceğiz.

Marvel filmlerinin Oscar alamama sebebi ne olabilir? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.