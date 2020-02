Gişede Çakılan Birds of Prey İsim Değişikliği Kararı Aldı

DC Universe filmleri arasında en kötü giriş yapan film olan Birds of Prey, Birleşik Devletler'deki sinema salonlarının internet sitelerinde isim değiştirdi. Filmin yeni ismi Harley Quinn: Birds of Prey olarak, sitelerdeki yerini aldı. Peki, Birds of Prey isim değişikliği kararının arkasında yatan neden nedir?

Cinemark ya da AMC gibi büyük sinema salonlarının internet sitelerinde isim değişikliği yapmaya karar veren Warner Bros. değişikliğin sebebini ise arama sonuçları olarak gösterdi. Birds of Prey isminin karışıklığa yol açtığını düşünen dağıtımcı şirket Warner, filmin başına Harley Quinn ekleyerek, arama sonuçlarının doğru noktalara çıkmasını sağlamaya çalıştıklarını aktardı.

Türkiye'de Yırtıcı Kuşlar olarak vizyona giren filmin asıl ismi ise Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn olarak seçilmişti. Filmin orijinal ismi Türkçeye çevrildiğinde ise Yırtıcı Kuşlar ve Harley Quinn'in Çok Acayipimsi Kurtuşu gibi bir şey karşımıza çıkıyordu.

Bugüne kadar Birds of Prey olarak tanıtılan yapım, ilk hafta sonu beklenenin çok altında seyirci çekmişti. Warner ilk hafta 125 milyon doların üzerine gelir beklerken, film 83 milyon dolarlık gelirle açılmıştı. Buna rağmen Google Trendler sayfasında Harley Quinn, en çok yapılan aramalar arasında geliyordu.

Birds of Prey isim değişikliği neden yapıldı?

Warner Bros, milyonlarca kişinin Birds of Prey yerine Harley Quinn olarak arama yaptığını gördükten sonra önemli bir karar aldı. Filmin ismini sinema salonlarının internet sitelerinde Harley Quinn olarak değiştiren şirket, böylece Harley Quinn aramalarında Birds of Prey filminin seanslarının çıkmasını sağladı.

Filmin bu kadar az izlenmesinin arkasında yatan bir başka sebep ise Oscar törenleri oldu. Bugüne kadar Oscar ödüllerinin dağıtıldığı hafta büyük filmlerin vizyona girmesi pek görüldük bir şey değildi. İnsanların ilgisi Oscar ve Oscar'da ödül alan filmlere kaydığı için şirketler, başka zamanlarda çıkmaya özen gösteriyordu.

Birds of Prey, Türkiye'de ise dünya ile aynı anda vizyona girdi. BoxOffice Türkiye verilerine göre filmi ilk hafta 113 bin kişi izledi ve Warner toplamda 2.3 milyon lira kazandı.