GitHub 21 TB Veri Saklayacak! İşte Merak Edilenler

Norveç'teki Kıyamet Deposu'nun yakınlarındaki bir kömür madenine veri taşıyan GitHub, 21 TB hedefine ulaşmak istiyor. Böylece çok ciddi bir veri depolama işlemi gerçekleşecek. Peki ama nasıl? İşte merak edilen tüm detaylar.

GitHub Dünyanın en büyük yazılım platformlarından birisi olarak biliniyor. Özellikle de yazılımcıların büyük yatırımlar yaptığı bu web sitesi, kodların boşa gitmesini istemiyor. Bu nedenle Kuzey Kutbu'nda yer alan "Svalbard Küresel Tohum Bankası" ile anlaşma yoluna gitti. Kale gibi yapısıyla zarar vermenin neredeyse imkansız olduğu bu sığınakta 1 milyonun üzerinde tohum örneği yer alıyor.

GitHub 21 TB veri depolamaya başladı

GitHub platformu elbette bu tohum merkezini kullanmayacak. Bunun yerine "GitHub Kuzey Kutbu Kod Deposu"nu oluşturmak için terkedilmiş bir kömür madenini tercih edecek. Burada dünyanın bütün kodları saklanacak ve böylece şirket devasa bir veri ağı kuracak.

GitHub Stratejik Programlar Müdürü Julia Metcalf, konuyla ilgili oldukça aydınlatıcı açıklamalar yaptı. Böylece kafalardaki soru işaretleri bir nebze de olsa giderilmiş oldu. Fakat GitHub platformu, henüz bütün belirsizlikleri gidermedi. GitHub, ilk kod sevkiyatında açık kaynaklı kod havuzlarından 6.000 tanesini buraya taşıyarak işe başladı ve oldukça başarılı oldu.

186 rulo ile toplamda 21 TB'lık veri yedekleyen platform, kısa bir süre içerisinde tüm taşıma işlemlerini tamamlamak istiyor. Sizce GitHub tarafından başlatılan bu proje nasıl bir değişim yaratabilir? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.