GitHub, İran, Suriye ve Kırım'daki Geliştiricilerin Engellediğini Açıkladı

Donald Trump hükümetinin ülkelere uyguladığı ticari kısıtlamalar, geliştiricileri de derinden etkiliyor. Microsoft’a ait olan dünyanın en büyük kaynak kodu depolama servisi GitHub, İran, Suriye ve Kırım’daki geliştiricilerin engellendiğini açıkladı.

GitHub’ın CEO’su Nat Friedman, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’de faaliyet gösteren diğer şirketler gibi GitHub’ın da Washington’ın uyguladığı ticari kısıtlamalara uymak zorunda olduğunu söyledi.

Hatırlayanlar olacaktır; bulut tabanlı bir ekip iş birliği platformu olan Slack de, ABD’nin İran’a yönelik uyguladığı ambargolara takiben, bu yılın başlarında İranlı kullanıcıların hesaplarını kapatmıştı.

Friedman, ABD’nin ticari yaptırım uyguladığı ülkelerdeki geliştiricilerin ücretli üyelik isteyen özel depolara ve diğer hizmetlere erişmelerini engellemek için yeni kısıtlamalar getirdiklerini belirtti.

Geçtiğimiz hafta birkaç geliştirici, GitHub'ın bazı hizmetlerine erişemediklerinden şikayet etmişti. Örneğin ZDNet, Kırım'da yaşayan bir Rus geliştiricinin GitHub hesabının kısıtlanmış olduğunu aktarmıştı.

Benzer şekilde İran’da yaşayan bir geliştirici olan Hamed Saeedi Fard da, GitHub hesabının önceden haber vermeksizin veya verilerini yedekleme seçeneği sunmaksızın engellendiğini ifade etmişti.

GitHub, konuya ilişkin resmi web sitesinden yaptığı açıklamada, ABD'nin yaptırım listesinde bulunan Küba ve Kuzey Kore'de yaşayan geliştiricilerin de engellenebileceğini belirtti.