Giyilebilir Akıllı Cilt Hayat Kurtaracak

Sağlık teknolojileri şimdiye kadar, kalp atışı, şeker gibi hayati önem taşıyan ölçümleri yapabilen sayısız ekipman geliştirdi. Bunların en akılda kalanı kuşkusuz akıllı dövmelerdi. Oysa teknoloji hep bir adım ileri gitmeyi sever. Son gelinen noktadaysa, sağlık durumunu gösterecek elektronik bir cilt geliştirildi.

Şöyle ki giyilebilir teknolojilere de örnek olabilecek bu akıllı cilt, esnek ve nefes alabilen bir malzemeden özel olarak tasarlandı. Gerçek zamanlı olarak hastanın kalp atışını ölçebiliyor, bulut sistemlere verileri kaydederek takip sistemini kolaylaştırıyor. Evde tedavi gören yaşlı hastalar için muhteşem bir teknoloji olan bu elektronik cilt, doktorların uzaktan da olsa hastayı her an kontrol altında tutmalarına olanak sağlıyor. Kayıt altına alınan veriler sayesinde hastanın hikayesi eksiksiz ve sürekli olarak kayıt altında alınmış oluyor.

Nanoteknoloji ve mikro LED'ler kullanılarak tasarlanan akıllı cilt, bir elektrodiyafram dalga formu gibi animasyonlu görüntülerin cilt üzerinde görünmesini sağlıyor. Acil durumlarda sorunun neyden kaynaklandığını anlamayı da hızlandıracak yeni teknoloji, yüzde 45 oranında esneyerek uzatılabiliyor.

Tokyo Üniversitesi ve Japon Dai Nippon Printing şirketinin ortak tasarladığı bu ürünün 3 yıl içerisinde seri üretime geçirilmesi bekleniyor. Ürünün daha da geliştirilerek piyasaya sunulmasını isteyen araştırmacılar, daha geniş kapsama alanı ve hasta sağlığı hakkında daha çok veriye ulaşabilen versiyonları üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirtiyorlar.