Böylesi Görülmedi! Katlanabilir, Taşınabilir ve Giyilebilir Bilgisayar Klavyesi

Konu bilgisayar klavyelerine geldiğinde sektörde kullanıcıların istek ve ihtiyaçlarına göre birden farklı model ve tasarım olduğu görülebiliyor. Ancak Japon teknoloji şirketinin yeni tasarımı, bilinen standartları bir hayli aşıyor!

Grabshell tarafından geliştirilen bir klavye tasarımı; taşınabilir, katlanabilir ve giyilebilir tasarımıyla her türlü şarta uyum sağlama kabiliyetine sahip.

Klavye Kullanmak İçin Masada Oturmanıza Gerek Yok!

Geçtiğimiz ay satışa sunulan klavye, özellikle uzun çalışma saatleri boyunca masa başında durmak zorunda kalan Japonlara yönelik olarak geliştirilen klavyenin hem arkasında hem de önünde tuşlar bulunuyor.

Ön tarafta gezinme tuşlarını görebildiğimiz klavyenin arka tarafında ise QWERTY sisteminde klasik harf tuşları yer alıyor.

Windows ve macOS'a kolaylıkla bağlanabilen Grabshell klavyesi, istendiği takdirde elde tutularak kolaylıkla kullanılabiliyor. Klavyede fare işlevi gören kontrolcüler de yer alıyor.

Tabii ki klasik klavyeleri kıyasla çok daha farklı olduğu için Grabshell klavyesine alışmak bir hayli zor olabilir. Ancak son yıllarda masa başı işlerin artmasıyla birlikte çoğu çalışanda görülebilen bel ağrısı ve fıtık gibi sorunları çözmek için oldukça etkili bir çözüm gibi görünüyor.

Klavyenin fiyatı ise 300 dolar olarak belirlenmiş durumda.