Giyilebilir Teknoloji Alanında Önemli Bir Buluş Daha Yapıldı

Güney Koreli Bilim Adamları, giyilebilir teknoloji alanında çığır açabilecek çok önemli bir buluşa imza atarak esneyebilen metal hava pilleri geliştirdi.

Güney Kore Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nden (KIST) Lee Joong-Kee ve Guicheng Liu’nun geliştirdiği yeni piller, yumuşak ve esnek kablo şeklinde sıvı metal hava pili olarak adlandırılıyor ve oda sıcaklığında çalışıyor. Metal hava pilleri içerisinde metal hava hücreleri yer alıyor. Metal hava hücreleri, saf metal ve ortam havası içeren Anot (pozitif uç) kullanan elektrokimyasal hücrelerden meydana geliyor. Şimdiye kadar geliştirilen metal hava hücreleri, yapılarında yalnızca metal barındırıyordu ve yeterince esnek olmadıklarından dolayı giyilebilir teknolojilerde kullanılamıyorlardı.

KIST araştırmacılarının geliştirdiği sıvı metal hava pilleri, Galyum ile İndiyum tepkimesinden yararlanarak geliştirildi ve 25 santigrat derecedeki sıcaklıkta çalışacak şekilde dizayn edildi. Sıvı metal pillerin içerisindeki elektrotta kullanılan İndiyum, hem Galyum’un elektrolit içinde aşınmasını engelliyor hem de Anot’un oda sıcaklığında sıvı halini korumasını sağlıyor. Büyük oranda esneyebilen bu pilin, gerilip toplanması sonrasında bile akım performansını %98,87 oranında muhafaza ettiği ve biçimini çok iyi bir şekilde koruduğu belirtildi.

Elektrik ve elektronik teknolojilerinin daha esnek bir yapıya getirilmesi, bu teknolojileri hayatımızın daha çok alanında kullanabilmemiz adına oldukça önemli. Bu araştırma ile ilgili makaleyi, Advanced Energy Materials dergisinde bulabilirsiniz.