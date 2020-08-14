Giyilebilir Teknoloji Pazarı COVID-19'a Rağmen Büyüyecek

GlobalData araştırmasına göre giyilebilir teknoloji pazarı 2019'daki 27 milyar dolarlık hacmini 2024'e kadar 64 milyar dolara çıkaracak. COVID-19 salgını yüzünden semptom tahmini, hastalık izleme gibi özellikler giyilebilir teknoloji pazarını büyütecek.

Rapora göre giyilebilir teknolojinin önemli bir segmenti olan akıllı saat gelirleri pandeminin neden olduğu küresel durgunluk yüzünden bu yıl yüzde 10 düşerken, giyilebilir teknoloji pazarının 2021'de toparlanmaya başlaması bekleniyor.

GlobalData araştırmacıları, tüketicilerin tıbbi amaçlara sahip giyilebilir cihazların aksine akıllı saate gerek olmadığını düşündüklerini belirtiyor. Ancak COVID-19 yüzünden semptom tahmini, hastalık izleme gibi özellikler vatandaşları akıllı saat kullanmaya yöneltebilir.

GlobalData tıbbi cihazlar analisti Tina Deng yaptığı açıklamada "Pandemi, kullanım durumları değiştirdiğinden dolayı giyilebilir cihazların farkındalığını büyük ölçüde artırdı" dedi ve ekledi: "Bu, daha fazla şirket para kazanmanın yeni yollarını geliştirmek ve virüsün yayılmasını sınırlamaya yardımcı olabilir."

Apple ve Samsung dahil giyilebilir cihaz üreten şirketler uyku takibi ve EKG uygulamaları da dahil olmak üzere daha fazla sağlık izleme özelliği eklemek için yarışıyor. Bu sağlık takip özellikleri ise akıllı saat kullanmayan kişilerin de ilgisini çekiyor olabilir.